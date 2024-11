Medio Oriente, Arabia Saudita e Iran trattano

Il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha ricevuto domenica una telefonata dal presidente iraniano Masoud Pezeshkian, come riferisce l’Agenzia di stampa saudita.

Durante la telefonata, Pezeshkian ha lodato l’iniziativa del Regno di ospitare un vertice congiunto arabo-islamico di follow-up per discutere della continua aggressione israeliana ai territori palestinesi e al Libano. Il presidente ha espresso l’auspicio che il vertice sia un successo.

I leader arabi e musulmani si riuniranno a Riyadh per il vertice previsto per lunedì, incentrato sulle guerre di Israele a Gaza e in Libano.

Domenica, il ministro degli Esteri saudita, principe Faisal bin Farhan, ha presieduto la riunione ministeriale preparatoria, durante la quale i funzionari hanno esaminato gli ultimi sviluppi e delineato l’agenda del vertice.

All’inizio di domenica, il capo di stato maggiore delle forze armate dell’Arabia Saudita ha visitato Teheran per incontrare il suo omologo iraniano e discutere dei legami di difesa, ha dichiarato il Ministero della Difesa saudita.

Fayyad Al-Ruwaili e il Maggiore Generale iraniano Mohammad Bagheri hanno discusso delle opportunità di sviluppo delle relazioni tra i due Paesi in campo militare e della difesa.