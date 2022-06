Macron, lo spettro di un quinquennio nato morto

(WSC) PARIGI – Nulla ha funzionato. Né gli appelli tardivi per una “ondata repubblicana” lanciati dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, né la sua scappatella ucraina. E non parliamo di quelle strane tirate di Elisabeth Borne contro l'”estrema destra”, mentre l’estrema sinistra era alle porte. Questa volta, la strategia del “voto utile” non ha funzionato. Gli strateghi macronisti avevano scommesso che il rifiuto di Jean-Luc Mélenchon e del suo folle progetto politico sarebbe stato più forte di qualsiasi altra cosa; grande errore.

Il secondo turno delle elezioni legislative francesi è un’immagine speculare delle elezioni presidenziali e si presenta come un referendum anti-Macron. Il prezzo pagato alla logica del “allo stesso tempo”: si era preoccupato di prosciugare le estreme; non sono mai state così potenti: i comunisti, ovviamente, ma anche il RN, la cui svolta storica è l’altra sorpresa. Per quanto riguarda la destra, sebbene sia in ritirata, sta riuscendo a limitare i danni meglio di quanto avrebbe potuto sperare.

Per il capo dello Stato, la lezione è crudele: la litania dei principali leader macronisti sanzionati alle urne (niente più presidente dell’Assemblea, niente più presidente di gruppo) mostra chiaramente la portata del rifiuto del suo campo. Primo presidente in trent’anni a non beneficiare del famoso “effetto di amplificazione” che si era convinto gli avrebbe garantito la vittoria, ha subito una sconfitta umiliante.

Ma come ha potuto il mago della politica, di cui gli avversari non potevano fare a meno di ammirare la resilienza e la visione, smarrirsi così seriamente?

Per tutta la durata di questa non-campagna elettorale, lo abbiamo visto imbarazzato, esitante, approssimativo, cieco di fronte all’ovvio: perché gli elettori gli avrebbero dato la maggioranza quando lui non ha mai detto cosa ne avrebbe fatto? Non padroneggia più le regole di base della “grammatica politica” che ha affermato con orgoglio di aver reinventato. Era come se una strana maledizione lo avesse colpito la sera della sua rielezione, come se una molla si fosse improvvisamente rotta, spegnendo la sua naturalezza, i suoi riflessi e la sua immaginazione. C’è un mistero personale che resta da spiegare…

Saltare verso l’ignoto

La Francia, da parte sua, ha fatto un salto nell’ignoto politico. Un terremoto nell’Assemblea: battaglioni rumorosi e litigiosi si insedieranno ai lati dell’emiciclo e lo trasformeranno in un calderone ribollente di passioni. Come vedremo, se Elisabeth Borne si adeguerà alla dichiarazione di politica generale, l’intero volto del nostro dibattito democratico ne sarà profondamente influenzato.

Come governare l’ingovernabile? Questa è la sfida – cruciale e forse insolubile – che Emmanuel Macron si trova ad affrontare. Un accordo di coalizione con la destra, che improvvisamente trova un ruolo inaspettato? I macronisti dovrebbero comunque accettarlo e la destra dovrebbe accettarlo. Senza aspettare, i suoi principali leader hanno giustamente fatto sapere: non si tratta di giocare ai vice del presidente per un piatto di lenticchie. Un’autorizzazione caso per caso di maggioranze a geometria variabile? Emmanuel Macron può ancora convincere? Mentre la sua successione è già nell’aria, il rischio non è mai stato così grande per lui di rimanere nella storia come spettatore impotente di un quinquennio che è morto prima di iniziare.