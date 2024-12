L’Iran inizierà ad arricchire l’uranio con migliaia di centrifughe avanzate nei suoi due principali impianti nucleari di Fordo e Natanz, ha dichiarato l’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite, aumentando ulteriormente le tensioni sul programma di Teheran, che si arricchisce a livelli quasi da armamento.

L’avviso dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) menziona solo l’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran con nuove centrifughe fino a una purezza del 5%, molto inferiore all’attuale 60%, segnalando probabilmente che l’Iran vuole ancora negoziare con l’Occidente e con l’amministrazione entrante del presidente eletto Donald Trump.

Tuttavia, non è ancora chiaro come Trump si approccerà all’Iran una volta entrato in carica, soprattutto perché continua a minacciare di attaccare Israele nel corso della sua guerra contro Hamas nella Striscia di Gaza e subito dopo l’inizio di un cessate il fuoco nella sua campagna in Libano. Trump ha ritirato l’America dall’accordo sul nucleare con l’Iran nel 2018, mettendo in moto una serie di attacchi e incidenti in tutto il Medio Oriente.

La missione iraniana presso le Nazioni Unite non ha risposto a una richiesta di commento sul rapporto dell’AIEA. Teheran aveva minacciato di far avanzare rapidamente il suo programma dopo che il Consiglio dei governatori dell’AIEA aveva condannato l’Iran in una riunione di novembre per non aver collaborato pienamente con l’agenzia.

Fonte: AP