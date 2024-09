Libano, Biden e Macron a Netanyahu: “Non invadere”

Gli Stati Uniti e la Francia guidano i tentativi internazionali per un cessate il fuoco di 21 giorni tra Israele e il gruppo militante libanese Hezbollah, poche ore dopo che il capo dell’esercito israeliano ha detto alle truppe di prepararsi per una potenziale offensiva di terra in Libano.Sostenuto dal G7, dall’UE, dall’Australia e da tre nazioni arabe, Biden e Macron hanno chiesto una rapida approvazione della tregua, in una dichiarazione rilasciata a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

La dichiarazione congiunta rilasciata dal presidente statunitense Joe Biden e dall’omologo francese Emmanuel Macron afferma che: “È tempo di una soluzione al confine tra Israele e Libano che garantisca sicurezza e protezione per consentire ai civili di tornare alle loro case. Lo scambio di fuoco dal 7 ottobre, e in particolare nelle ultime due settimane, minaccia un conflitto molto più ampio e danni ai civili”.