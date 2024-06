di Alexandre del Valle

Con la sua guerra economica totale nel contesto del conflitto ucraino, l’Europa ha agito ufficialmente secondo la morale. Tuttavia, sebbene le sanzioni siano state massivamente aggirate, non hanno impedito la prosecuzione della guerra e hanno complessivamente fatto perdere all’Unione europea il suo vantaggio geo-economico e strategico, sacrificando agli occhi del mondo non occidentale la sua credibilità come centro dello Stato di diritto e del libero mercato.

L’analisi di Alexandre Del Valle esplora come le sanzioni economiche imposte dall’Occidente alla Russia abbiano paradossalmente rafforzato l’alleanza russo-cinese e compromesso la posizione strategica e economica dell’Europa. Nonostante le intenzioni iniziali di isolare la Russia e indebolire il regime di Vladimir Putin, le sanzioni hanno avuto effetti contrari, portando benefici economici a paesi come l’India e rafforzando la cooperazione tra Russia e Cina.

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’Occidente aveva obiettivi chiari: impedire la vittoria russa, indebolire l’economia russa e ridurre il sostegno politico a Putin. Tuttavia, questi obiettivi non sono stati raggiunti. L’esercito russo ha ripreso l’iniziativa sul campo di battaglia, mentre Kiev soffre di una grave penuria di risorse e materiali umani. L’aiuto militare ed economico americano è arrivato troppo tardi e non è sufficiente a coprire le lacune esistenti.

Sul fronte economico, l’economia russa si è ripresa rapidamente e mostra una crescita superiore a quella delle economie avanzate occidentali. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha previsto per la Russia una crescita del 3,2% nel 2024, superiore a quella di Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Germania. Politicamente, Putin sembra più potente che mai, avendo vinto un quinto mandato presidenziale con l’87,8% dei voti.

Le sanzioni individuali non hanno indebolito il regime di Putin ma hanno piuttosto rafforzato l’economia russa e la posizione del Cremlino. Molti oligarchi russi, invece di rompere con il Cremlino, hanno preferito rimpatriare il loro denaro, contribuendo così alla crescita nazionale. Questo ha reso l’Europa meno attraente per i capitali russi, minando ulteriormente il sistema europeo basato sullo Stato di diritto.

Inoltre, la Russia ha contrastato le sanzioni aumentando la cooperazione economica con la Cina e altri paesi non occidentali. Questa cooperazione ha incluso transazioni fuori dal sistema del dollaro, contribuendo alla dedollarizzazione e indebolendo il monopolio finanziario americano. I paesi BRICS, inclusi nuovi membri, rappresentano ora una porzione significativa del PIL mondiale, superando i paesi del G7 e l’Unione europea.

In conclusione, la guerra economica dell’Occidente contro la Russia ha avuto l’effetto opposto rispetto a quello desiderato, rafforzando l’alleanza russo-cinese e allargando la frattura tra l’Occidente e il resto del mondo. Questa nuova convergenza di interessi tra paesi non occidentali rappresenta una sfida significativa per il futuro dominio del sistema mondiale da parte dell’Occidente.

Fonte: Valeurs