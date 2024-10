Le colpe (e i pochi meriti) di Netanyahu

Le fortune politiche di Netanyahu sono state altalenanti dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre.

Ma lui cerca di tenere uniti e rassicurare gli israeliani mentre si profila il confronto con l’Iran.

La campagna in Libano contribuisce in qualche modo a migliorare la posizione di Netanyahu in patria.

L’offensiva di Hezbollah mira a rendere sicuro il confine israeliano, nonostante il rischio di un conflitto più ampio.

Per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il confronto con l’Iran e i suoi proxy offre la possibilità di riscatto politico in patria, anche a rischio di una guerra regionale, un anno dopo che l’attacco del 7 ottobre ha demolito la sua reputazione di falco della sicurezza.

Molti israeliani, demoralizzati dalle catastrofiche carenze di sicurezza che hanno accompagnato l’attacco mortale del gruppo militante palestinese Hamas, hanno riacquistato fiducia nell’apparato militare e di intelligence dopo una serie di colpi eclatanti contro il gruppo Hezbollah, sostenuto dall’Iran, in Libano, nelle ultime settimane.

Figura odiata per le centinaia di migliaia di manifestanti che nell’ultimo anno si sono uniti alle proteste in tutto il mondo contro la guerra di Israele a Gaza e spesso irritante anche per il suo più stretto alleato, gli Stati Uniti, Netanyahu ha però migliorato la sua immagine nel suo stesso Paese.

La morte di Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah e alleato di Hamas, in un attacco israeliano del 27 settembre a Beirut è stata accolta con euforia nella nazione ebraica ancora alle prese con il trauma del 7 ottobre e con un anno di guerra a Gaza che ha gravemente intaccato la sua reputazione all’estero.

Anche quando la scorsa settimana una raffica di missili iraniani ha spinto gli israeliani a rifugiarsi nei rifugi antiatomici, il successo di Israele nell’intercettare la maggior parte dei razzi in coordinamento con gli alleati occidentali ha contribuito a rafforzare il senso di resilienza del Paese.

La morte di almeno nove soldati israeliani in Libano, da quando Israele ha annunciato l’inizio dell’operazione di terra il 1° ottobre, ha ricordato i potenziali pericoli futuri.

Ex membro di un’unità d’élite delle forze speciali che negli anni ’70 ha effettuato alcuni dei più audaci salvataggi di ostaggi in Israele, Netanyahu ha dominato la politica israeliana per decenni, diventando il primo ministro più longevo del Paese quando ha vinto un sesto mandato senza precedenti nel 2022.

La sua alleanza con i partiti religiosi nazionali di estrema destra è stata fondamentale per la vittoria e l’anno scorso ha affrontato alcune delle più grandi proteste nella storia di Israele per un pacchetto di misure volte a limitare i poteri della Corte Suprema, che hanno attirato l’accusa di minare le fondamenta della democrazia del Paese. La sua popolarità è stata ulteriormente danneggiata da un processo con accuse di corruzione che lui nega.

Dall’inizio della guerra, le proteste per le modifiche al sistema giudiziario hanno lasciato il posto a grandi manifestazioni periodiche per chiedere al suo governo di fare di più per riportare indietro gli ostaggi sequestrati da Hamas il 7 ottobre, con alcuni manifestanti che suggeriscono che Netanyahu abbia deliberatamente mantenuto la guerra per i propri fini politici.

Netanyahu ha sempre affermato che solo una pressione militare sostenuta su Hamas permetterà di riavere gli ostaggi e ha giurato di continuare la guerra finché Hamas non sarà distrutta come forza militare e di governo a Gaza.

Finora, il primo ministro ha rifiutato di accettare la responsabilità personale per il 7 ottobre, uno dei peggiori fallimenti della sicurezza nella storia di Israele. Ha detto solo che tutti dovranno rispondere a domande difficili quando la guerra con Hamas sarà finita e ha respinto le richieste di dimissioni e di elezioni anticipate.

Fuori da Israele, è stato il bersaglio di manifestanti indignati per la campagna militare israeliana che ha devastato Gaza e ucciso quasi 42.000 palestinesi, secondo le autorità sanitarie palestinesi. I governi stranieri, tra cui il più stretto alleato, gli Stati Uniti, hanno criticato la campagna di Gaza e si sono allarmati per l’estensione del conflitto al Libano.

La Corte penale internazionale sta valutando la richiesta di un mandato di arresto nei suoi confronti per presunti crimini di guerra a Gaza, accostandolo a Yahya Sinwar, leader di Hamas, proscritto come organizzazione terroristica in molti Paesi occidentali.

In patria, pur essendo uno dei leader più polarizzati della storia israeliana, tali controversie non hanno danneggiato la sua immagine tra la sua base di sostenitori di destra. Lo stesso Netanyahu ha descritto la mossa del procuratore della Corte penale internazionale come “assurda” e ha detto che era diretta contro l’intero Israele e antisemita.

NEMICO MORTALE

Prima che Israele iniziasse l’escalation della sua campagna contro Hezbollah il mese scorso, Netanyahu aveva già visto le sue fortune politiche interne riprendersi un po’ durante un anno di guerra contro Hamas, un gruppo che la maggior parte degli israeliani, anche a sinistra, considera un nemico mortale.

Recenti sondaggi d’opinione mostrano che il suo partito Likud è ancora una volta il più forte in Israele, anche se potrebbe ancora faticare a formare una coalizione di governo se si tenessero ora le elezioni.

Tuttavia, potrebbe non averne bisogno, dal momento che la scorsa settimana l’ex alleato e poi rivale Gideon Saar è entrato a far parte del suo governo, spesso conflittuale, aumentando la sua maggioranza a 68 seggi nella Knesset, che conta 120 posti.

Questo potrebbe garantirgli un’assicurazione contro partner di coalizione indisciplinati come Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, due integralisti di estrema destra del movimento dei coloni che non sono mai stati disposti a seguire la linea del governo.

Dopo essere sopravvissuto all’accusa di essere il responsabile del peggior disastro della storia israeliana, Bibi ora potrebbe anche rimanere in carica per un intero mandato, visto che le elezioni non si terranno prima del 2026.