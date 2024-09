L’attacco del Mossad con i beeper previsto nella serie tv ‘Teheran’

Un thriller di spionaggio in tv aveva previsto l’attacco al cercapersone di Hezbollah?

In Teheran, serie televisiva di spionaggio su Apple Tv (di produzione israeliana) una spia jewish (l’attrice Niv Sultan nei panni dell’agente del Mossad Tamar Rabinyan) usa un detonatore a distanza per far esplodere il cellulare di un generale iraniano.

Molte delle scene cruciali della serie televisiva (sospesa dopo il 7 ottobre) sono state girate con la consulenza diretta dell’intelligence israeliana.

Un nemico giurato di Israele sente squillare il suo cellulare e risponde. Dall’altra parte c’è un agente del Mossad che preme un pulsante, facendo esplodere il telefono e facendo saltare in aria tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.

Lo scenario sembra un po’ simile a quello che è accaduto martedì a Beirut, quando centinaia di cercapersone dotati di esplosivo sono esplosi simultaneamente, uccidendo almeno 12 persone e ferendone oltre 4.000. Altri dispositivi – compresi i walkie-talkie – sono esplosi in Libano mercoledì.

Gli Hezbollah hanno iniziato ad usare diffusamente i cercapersone dopo il 7 ottobre, per paura che i funzionari dell’intelligence israeliana potessero rintracciare i loro telefoni cellulari.

Forse erano nervosi perché hanno visto l’episodio finale della seconda stagione di ‘Teheran’ su Apple TV+.

Nella serie, una spia israeliana di nome Tamar Rabinyan – interpretata da Niv Sultan, un ex soldato dell’IDF – va sotto copertura in Iran. Nella seconda stagione, la sua missione è assassinare Qasem Mohammadi, un generale iraniano. Il suo tentativo di avvelenarlo fallisce, così come quello di mettere una trappola esplosiva nella sua auto sportiva (all’ultimo minuto, il figlio di Mohammadi si mette al volante e muore).

Al funerale dello stesso figlio, Mohammadi sente squillare il suo cellulare e risponde. L’esplosione che ne consegue uccide lui e le sue guardie del corpo.

Fonte: Forward – Did a hit espionage thriller predict the Hezbollah pager attack?