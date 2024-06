L’Asse del Male, meeting tra Putin e Kim Jong-Un

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato per la sua prima visita in Corea del Nord in 24 anni dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito che l’incontro potrebbe favorire ulteriori trasferimenti di armi da parte del regime di Kim Jong Un che aiuteranno il Cremlino nel suo attacco all’Ucraina.

Kim ha salutato e abbracciato personalmente Putin dopo che è atterrato all’aeroporto internazionale di Sunan, che serve la capitale Pyongyang, mercoledì mattina presto, e poi sono partiti con la limousine di Putin, secondo il video pubblicato dall’agenzia di stampa statale russa TASS. Il ritratto di Putin è stato visto su quasi un lampione su due lungo il percorso, e c’erano dozzine di auto e moto nell’entourage con le guardie di sicurezza in fila lungo il percorso.

Vladimir Putin ha sfoggiato un ampio sorriso mentre veniva accolto da Kim Jong-Un dopo essere atterrato in Corea del Nord mercoledì mattina presto. Kim ha riservato al despota russo una cerimonia di benvenuto sfarzosa all’aeroporto di Pyongyang, con tanto di tappeto rosso. I due dittatori sono stati fotografati mentre si stringevano la mano e si abbracciavano sulla pista, prima di entrare nella stessa limousine che è partita dietro una vasta scorta composta da decine di motociclette. Kim e Putin hanno poi viaggiato insieme verso la Kumsusan State Guest House di Pyongyang, secondo quanto riportato dall’Agenzia Centrale di Notizie Coreana ufficiale della Corea del Nord. L’agenzia ha descritto il loro incontro come un evento storico che dimostra l'”invincibilità e la durata” dell’amicizia e dell’unità tra le due nazioni.

Putin, al suo primo viaggio in Corea del Nord in 24 anni, ha dichiarato di apprezzare il fermo sostegno del paese alle sue azioni militari in Ucraina. Il Cremlino ha lanciato un’invasione su larga scala del paese confinante nel 2022. Ha aggiunto che i paesi continueranno a “opporsi risolutamente” a quelle che ha descritto come le ambizioni occidentali “di ostacolare l’istituzione di un ordine mondiale multipolare basato sulla giustizia, sul rispetto reciproco della sovranità e sul considerare gli interessi reciproci”.

Gli Stati Uniti e i loro alleati probabilmente si concentreranno sul livello di cooperazione militare tra i due governanti che emerge dai loro colloqui dopo che la Russia ha affermato che un accordo sul partenariato strategico sarebbe stato firmato per sostituire gli accordi esistenti risalenti al 1961, quando l’Unione Sovietica è stato il più grande sostenitore della Corea del Nord.