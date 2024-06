La vittoria di Sheinbaum in Messico ferma l’espansione dell’estrema destra in America Latina

L’elettorato messicano ha confermato domenica nelle urne ciò che i sondaggi anticipavano da mesi e ha portato al potere Claudia Sheinbaum, 61 anni, una scienziata che sarà la prima presidente del Messico. L’aplomb schiacciante della candidata progressista, con circa 30 punti di vantaggio sulla candidata dell’opposizione conservatrice, Xóchitl Gálvez, consolida il dominio della sinistra in America Latina, con Luiz Inácio Lula da Silva in Brasile, Gustavo Petro in Colombia e Gabriel Boric in Cile. La vittoria di Sheinbaum, erede politica di Andrés Manuel López Obrador e ora simbolo del suo Movimiento de Regeneración Democrática (Morena), rappresenta anche una scelta per la continuità dopo un lungo periodo in cui gli elettori latinoamericani scommettevano insistentemente sul cambiamento e sceglievano il candidato sfidante rispetto all’ufficialismo.

L’Argentina, con il presidente ultraliberale e di estrema destra Javier Milei, è diventata alla fine del 2023 l’eccezione tra le cinque grandi economie dell’America Latina, che ora consolidano l’orientamento verso posizioni di sinistra dopo un quinquennio di predominio della destra. Milei, insieme al salvadoregno Nayib Bukele, alla cui cerimonia di insediamento ha partecipato questo sabato, rappresentano il fronte ultra della regione. Ma nei prossimi mesi potrebbero ricevere un sostegno impagabile.

La futura presidente messicana assumerà il potere il 1º ottobre, poco prima che gli Stati Uniti tengano elezioni cruciali per il continente e il resto del mondo, in cui si deciderà se mantenere la rotta con il democratico Joe Biden o dare un nuovo colpo di timone a destra con un secondo mandato per il repubblicano Donald Trump, ora condannato. “La cosa migliore è avere una relazione molto buona con il Governo degli Stati Uniti, sia che il presidente sia Trump o Biden,” ha detto Sheinbaum alcuni giorni fa in un’intervista con EL PAÍS.

All’orizzonte ci sono anche le elezioni presidenziali in Venezuela, previste per il 28 luglio, con un enorme potenziale di approfondire le divisioni tra i progressisti latinoamericani e generare conflitti interni. La recente decisione del chavismo di ritirare l’invito agli osservatori dell’Unione Europea, unita alla persistente persecuzione dell’opposizione, ha reso ancora più teso l’ambiente.

Sheinbaum arriva alla presidenza per il prossimo sessennio con il sostegno di López Obrador, con l’esperienza di aver governato Città del Messico e con una vittoria ancora più schiacciante di quella ottenuta da quest’ultimo nel 2018. Nessun altro presidente messicano è stato votato così tanto come lei. E, come il suo mentore, la futura presidente eletta detiene un potere immenso con il governo della capitale, che sarà diretto da un’altra esponente della sinistra, Clara Brugada, la maggior parte dei governi statali e, cosa più cruciale se si confermano le prime proiezioni, con maggioranze qualificate nella Camera dei Deputati e nel Senato.

Risultato schiacciante

Un risultato davvero schiacciante che offre a Sheinbaum una tranquillità che senza dubbio invidieranno gli altri presidenti progressisti latinoamericani. A differenza di Lula o Boric, Morena ha affrontato in queste elezioni non un candidato dell’estrema destra, come Jair Bolsonaro o José Antonio Kast, ma Xóchitl Gálvez, una imprenditrice conservatrice e sorridente, scelta da una coalizione di partiti tradizionali.

Da posizioni ideologiche diverse, le formazioni messicane si sono unite per cercare di fermare la schiacciasassi di Morena, ma neanche così ci sono riuscite. I successi di López Obrador nella lotta contro la povertà e il benessere economico — con echi che ricordano i primi mandati di Lula in Brasile — hanno pesato più nella decisione degli elettori rispetto ai gravi problemi di violenza.

Il brasiliano Lula naviga in questo terzo mandato con il vento contro perché ha vinto ma di misura e senza maggioranza nel Congresso, costringendo il Governo a complesse negoziazioni per portare avanti ciascuno dei suoi progetti.

Petro ha fatto la storia diventando il primo presidente di sinistra della Colombia e nominando una donna nera, Francia Márquez, come vicepresidente. Ma la sua gestione è costellata di ostacoli e scossoni. L’arrivo di Boric al palazzo della Moneda è stato una ventata di aria fresca per la sua giovinezza e per la sua fermezza nella difesa dei diritti umani, siano essi violati da alleati ideologici o da dirigenti agli antipodi. Il presidente cileno ha affrontato numerose crisi, soprattutto nell’ambito della sicurezza pubblica. E ora cerca di riprendere l’iniziativa con una legge sull’aborto e un’altra sull’eutanasia.

“Il Messico ha scelto una progressista come prima presidente della sua storia”, ha sottolineato nelle sue congratulazioni il colombiano Petro. Sheinbaum raccoglie il testimone di altre leader come Violeta Chamorro (Nicaragua), Dilma Rousseff (Brasile), Michelle Bachelet (Cile), Cristina Fernández (Argentina)… o Xiomara Castro, presidente dell’Honduras, che ha felicitato la messicana da pioniera a pioniera. La messicana governerà un paese dove le donne hanno detenuto la metà dei seggi parlamentari durante il sessennio che ora si conclude.