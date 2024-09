La Turchia chiede ingresso nei BRICS. Per costruire alleanze oltre l’Occidente

La Turchia ha formalmente richiesto di aderire al gruppo BRICS, un consorzio di economie emergenti che comprende Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, in un tentativo di rafforzare la propria influenza globale e diversificare le alleanze oltre i suoi tradizionali partner occidentali. L’amministrazione del presidente Recep Tayyip Erdogan vede un cambiamento del centro di gravità geopolitico verso le economie emergenti, e la domanda di adesione riflette il desiderio della Turchia di coltivare relazioni sia con l’Oriente che con l’Occidente, mantenendo al contempo i propri impegni come membro chiave della NATO.

La richiesta di adesione ai BRICS è motivata anche dalla frustrazione per la mancanza di progressi nel lungo processo di adesione all’Unione Europea e dalle tensioni con altri membri della NATO, a seguito dei legami mantenuti dalla Turchia con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Il gruppo BRICS si promuove come alternativa alle istituzioni dominate dall’Occidente, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, e potrebbe offrire alla Turchia nuove opportunità di finanziamento e di ampliamento delle relazioni politiche e commerciali.

Nonostante questo orientamento verso i BRICS, la Turchia continua a considerare l’adesione all’Unione Europea come un obiettivo strategico e sta cercando di riattivare i negoziati. La Turchia vede l’adesione ai BRICS come una possibilità per migliorare la cooperazione economica con Russia e Cina e per diventare un ponte commerciale tra l’UE e l’Asia.