La Svizzera rinuncia alla sua neutralità

di Luca Ciarrocca

Da caposaldo dei paesi non schierati militarmente, unica nazione nel cuore dell’Europa che non fa parte né dell’Unione Europea né della NATO, in tempi di guerre e riarmi su tutti i fronti, anche Berna si avvia a prendere una posizione decisamente pro-Alleanza Atlantica, con indicazioni inequivocabili di una Commissione specializzata a governo e parlamento elvetici.

La notizia clamorosa, spiegabile solo con la narrativa bellicista imperante in Occidente è questa: anche la Svizzera sta pensando di gettare la spugna rinunciando alla sua storica neutralità. Meglio schierarsi.

