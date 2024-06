La storia di Zelensky che compra un casinò a Cipro

La società Film Heritage Inc. del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha acquistato il Vuni Palace Hotel and Casino nella parte settentrionale occupata di Cipro, hanno riferito i media turchi, anche se la validità della rivendicazione è stata contestata.

Secondo la rete OdaTv, Zelenskyy sembra essere il proprietario ufficiale dell’hotel-casinò di Kyrenia dopo che la sua società ha finalizzato l’acquisizione all’inizio di maggio 2024.

OdaTv non ha rivelato quanto ha pagato Film Heritage, ma ha affermato che i registri online mostrano che il prezzo richiesto per Vuni Palace era di 150 milioni di sterline.

Tuttavia, l’istituto di ricerca russo “GnidaProject” ha definito le notizie su Twitter come “fake news”.

Le accuse sono state smentite da un portavoce dell’hotel in dichiarazioni rilasciate martedì al Cyprus Mail.

La notizia che si è diffusa rapidamente sugli account dei social media filorussi, a pochi giorni dalle elezioni del Parlamento europeo, ha sollevato dubbi sulla sua credibilità, hanno detto gli analisti.

Interrogato sulla questione, il direttore dell’ufficio stampa del presidente, Victoras Papadopoulos, ha affermato che la Repubblica di Cipro non ha informazioni su un simile acquisto da parte della società di Zelenskyy.

Ma ha aggiunto che “la questione è oggetto di indagine”, sperando che “non faccia parte di una guerra ibrida da parte turca”.

°°°

Sotto il titolo “Zelensky gioca d’azzardo”, il sito turco OdaTV afferma che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha acquistato uno dei più grandi hotel con casinò d’Europa, situato nella Kyrenia occupata.

L’articolo afferma che mentre i paesi occidentali inviano denaro, armi e munizioni all’Ucraina, Zelenskyj è entrato nel business dei casinò invece di gestire la guerra.

L’articolo menziona che non è chiaro quanti soldi abbia pagato la società di Zelenskyj per l’hotel casinò. I documenti online accessibili tramite Google elencano il prezzo richiesto per il Palazzo Vuni a 150 milioni di sterline inglesi.

Si dice inoltre che il casinò dell’hotel sia stato costruito nel 2006.

Nessuna prova dell’acquisto di casinò nei territori occupati

Il presidente Nicos Christodoulides, in una dichiarazione odierna, martedì, ha sostanzialmente smentito le relative notizie.

Interrogato sulle informazioni secondo cui il Presidente dell’Ucraina possiede un casinò nei territori occupati, il Presidente della Repubblica ha dichiarato: “Finora i servizi competenti della Repubblica di Cipro hanno indagato sulla questione. Ripeto, finora, non ci sono prove del genere. Quando l’indagine sarà completata, in collaborazione con altri paesi e altri servizi, potremo dire di più. Ma in questo momento, posso dirvelo, fino a cinque minuti prima del mio arrivo qui stato informato che non esiste tale prova. Vedremo man mano che le cose andranno avanti.”