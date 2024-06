La Russia avvia esercitazioni militari nei Caraibi

La Russia si prepara a schierare aerei e navi da combattimento nei Caraibi per esercitazioni militari nelle prossime settimane, le prime nel emisfero occidentale a coinvolgere sia attività aerea che marittima in cinque anni, ha riferito un alto funzionario dell’amministrazione a McClatchy e al Miami Herald.

L’amministrazione Biden non esprime preoccupazione per il dispiegamento, affermando che non rappresenta “una minaccia diretta per gli Stati Uniti”. Tuttavia, ritiene che Mosca intenda utilizzare le esercitazioni come “tattica di comunicazione” dopo che il presidente Joe Biden ha autorizzato l’Ucraina a utilizzare armi di fabbricazione americana oltre il confine russo per difendere il suo territorio.

Il funzionario ha detto che l’amministrazione prevede che Mosca “condurrà attività navali e aeree di una certa consistenza vicino agli Stati Uniti”, che probabilmente includeranno scali di navi da combattimento a Cuba e, possibilmente, in Venezuela. Le esercitazioni potrebbero includere anche “dispiegamenti di aerei” e voli nella regione.

I funzionari sospettano che Cuba abbia approvato lo scalo russo “almeno in parte” a causa di un incidente dell’anno scorso in cui un sottomarino nucleare americano è attraccato alla base navale di Guantanamo Bay, irritando i cubani.

La Russia ha inviato navi nell’emisfero occidentale ogni anno dal 2013 al 2020 e ha effettuato voli nella regione che hanno violato lo spazio aereo degli alleati degli Stati Uniti. Ma l’attività prevista sarebbe la prima esercitazione coordinata aerea e marittima del suo genere dal 2019, durante l’amministrazione Trump, ha osservato il funzionario.

“Ci aspettiamo che, come prevedibile, i russi aumentino lo spazio informativo con questo, sia per mettere a segno un punto sia per destabilizzarci”, ha detto il funzionario. “Non siamo particolarmente preoccupati. È qualcosa che hanno già fatto. È una messaggistica per i russi”.

“Questo riguarda la Russia che dimostra di essere ancora in grado di un certo livello di proiezione del potere navale”, ha aggiunto il funzionario. “Dovremmo aspettarci più di questa attività in futuro”.

Mosca non ha informato l’amministrazione Biden delle manovre. “Le navi, ovviamente, sono osservabili, quindi in un certo senso non devono farlo”, ha detto il funzionario. I funzionari dell’amministrazione Biden hanno informato mercoledì i membri del Congresso dei dispiegamenti russi.

La Marina degli Stati Uniti sta monitorando da vicino i movimenti russi, ha aggiunto il funzionario, e adotterà “qualsiasi postura necessaria per tracciare e monitorare” la loro attività man mano che si svolgono le esercitazioni.

L’amministrazione Usa prevede che le manovre della Russia nei Caraibi culmineranno in esercitazioni navali mondiali in autunno che includeranno ulteriori attività nella regione, nonché in tutto il Pacifico.

“I loro scali nei porti nell’emisfero occidentale sono meno frequenti”, ha osservato il funzionario. “Sono meno frequenti, ovviamente, perché la Russia ha una capacità limitata per questo tipo di proiezione sostenuta del potere. E quindi questo è un fattore. Ma è qualcosa che stanno facendo, e chiaramente, sono infelici – inutile dirlo – con il nostro sostegno all’Ucraina e il sostegno ai nostri alleati della NATO”.

