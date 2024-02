La leader dell’Estonia, membro NATO, nella ‘lista ricercati’ della Russia

TALLINN, Estonia – La premier estone è stata inserita nella lista dei ricercati in Russia a causa dei suoi sforzi per rimuovere i monumenti della Seconda Guerra Mondiale di epoca sovietica nella nazione baltica, hanno annunciato martedì funzionari estoni mentre le tensioni tra Russia e Occidente aumentano per la guerra in Ucraina.

Il nome della presidente del consiglio Kaja Kallas figurava nella lista delle persone ricercate dal Ministero degli Interni russo con accuse penali non specificate. Mentre il quotidiano indipendente russo Mediazona ha riferito per la prima volta martedì che Kallas era sulla lista, ha anche specificato che il nome era inserito lì da mesi. L’elenco comprende decine di funzionari e legislatori di altre nazioni baltiche.

Funzionari russi hanno affermato che la Kallas era stata inserita nell’elenco a causa dei suoi sforzi per rimuovere i monumenti della Seconda Guerra Mondiale.

Kallas l’ha liquidata come una “tattica intimidatoria familiare” di Mosca. “La Russia potrebbe credere che l’emissione di un mandato d’arresto fittizio metterà a tacere l’Estonia”, ha detto. “Mi rifiuto di essere messa a tacere: continuerò a sostenere apertamente l’Ucraina e a sostenere il rafforzamento delle difese europee”.

L’Estonia e gli altri membri della NATO Lettonia e Lituania hanno abbattuto monumenti che sono ampiamente visti come un’eredità indesiderata dell’occupazione sovietica di quei paesi.

Dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, quasi due anni fa, numerosi monumenti ai soldati dell’Armata Rossa sono stati demoliti anche in Polonia e Repubblica Ceca, una tardiva epurazione di ciò che molti vedono come simboli dell’oppressione passata.

Mosca ha denunciato queste mosse come una profanazione della memoria dei soldati sovietici caduti mentre combattevano contro la Germania nazista.

L’inclusione di Kallas – che ha strenuamente sostenuto una maggiore assistenza militare all’Ucraina e sanzioni più forti contro la Russia – sembra riflettere lo sforzo del Cremlino di alzare la posta in gioco di fronte alle pressioni della NATO e dell’Unione Europea sulla guerra.

“L’Estonia e io rimaniamo fermi nella nostra politica: sostegno all’Ucraina, rafforzamento della difesa europea e lotta contro la propaganda russa”, ha detto Kallas, sottolineando la storia della sua famiglia di fronte alla repressione sovietica. “Questo mi tocca da vicino: mia nonna e mia madre una volta furono deportate in Siberia, e fu il KGB a emettere mandati di arresto inventati”.

È la prima volta che il Ministero degli Interni russo inserisce un leader straniero nella lista dei ricercati. Nella lista accessibile al pubblico figurano anche il segretario di Stato estone Taimar Peterkop e il ministro della Cultura lituano Simonas Kairys, insieme a decine di funzionari e legislatori di Lettonia, Lituania e Polonia.