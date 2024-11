The Economist riporta che “la Russia sta penetrando nelle difese ucraine” e l’Ucraina sta di conseguenza “lottando per sopravvivere”. Sui media occidentali, il pubblico è pronto per la sconfitta e le dolorose concessioni nei negoziati futuri. I media stanno cambiando la narrazione poiché la realtà non può più essere ignorata. La prossima vittoria della Russia è stata ovvia almeno dall’estate del 2023, eppure è stata ignorata per mantenere in corso la guerra per procura.

Stiamo assistendo a un’impressionante dimostrazione di controllo narrativo: per più di due anni, le élite politico-mediatiche hanno scandito “L’Ucraina sta vincendo” e hanno denunciato qualsiasi dissenso – in Italia chi osserva oggettivamente il conflitto è bollato come putiniano – alla loro narrazione come “punti di discussione del Cremlino” che mirano a ridurre il sostegno alla guerra. Ciò che ieri era “propaganda russa” è ora improvvisamente il consenso della collettività dei media. L’auto-riflessione critica è assente come lo era dopo il report sul Russiagate.

Un simile controllo narrativo è stato mostrato quando i media hanno rassicurato il pubblico per due decenni che la NATO stava vincendo, prima di fuggire in gran fretta con immagini drammatiche di persone che cadevano da un aereo.

I media hanno ingannato il pubblico presentando le linee del fronte stagnanti come prova che la Russia non stava vincendo. Tuttavia, in una guerra di logoramento, la direzione della guerra è misurata dai tassi di logoramento, ovvero le perdite da entrambe le parti. Il controllo territoriale avviene dopo che l’avversario è stato sfinito poiché l’espansione territoriale è molto costosa in una guerra così intensa con potenti linee difensive. I tassi di logoramento sono stati estremamente sfavorevoli all’Ucraina durante la guerra e continuano a peggiorare. L’attuale crollo delle linee del fronte ucraine era molto prevedibile poiché la manodopera e le armi sono state esaurite.

Perché la precedente narrazione è arrivata al capolinea? Il pubblico potrebbe essere tratto in inganno da falsi tassi di logoramento, ma non è possibile nascondere i cambiamenti territoriali dopo l’eventuale punto di rottura. Inoltre, la guerra per procura è stata vantaggiosa per la NATO quando russi e ucraini si stavano dissanguando a vicenda senza alcun cambiamento territoriale significativo. Una volta che gli ucraini si sono rivelati esausti iniziando a perdere territorio strategico, non è più nell’interesse della NATO continuare la guerra.

Controllo narrativo: empatia come arma

Le élite politico-mediatiche hanno trasformato l’empatia in un’arma per ottenere il sostegno pubblico alla guerra e il disprezzo per la diplomazia. Il pubblico occidentale è stato convinto a sostenere la guerra per procura contro la Russia facendo appello alla propria empatia per la sofferenza degli ucraini e l’ingiustizia della loro perdita di sovranità. Tuttavia, tutti gli appelli all’empatia si traducono sempre in un sostegno alla guerra continua e nel rifiuto delle soluzioni diplomatiche.

Coloro che non erano d’accordo con il mantra della NATO secondo cui “le armi sono la via per la pace” e invece suggerivano negoziati, sono stati rapidamente liquidati come burattini del Cremlino a cui non importava degli ucraini. Il sostegno alla continuazione dei combattimenti in una guerra che non può essere vinta è stata l’unica espressione accettabile di empatia.

Per i postmodernisti che cercano di costruire socialmente la propria realtà, la rivalità tra grandi potenze è in gran parte una battaglia di narrazioni. La trasformazione dell’empatia in un’arma ha permesso alla narrazione di guerra di diventare impermeabile alle critiche. La guerra è virtuosa e la diplomazia è traditrice, poiché l’Ucraina stava presumibilmente combattendo la guerra non provocata della Russia con l’obiettivo di soggiogare l’intero paese. Una forte morale che inquadra un popolo convinto a ingannare e autocensurarsi a sostegno della nobile causa.

Anche le critiche su come i civili ucraini venivano trascinati in auto dal loro governo e mandati a morire in prima linea venivano descritte come un sostegno ai “punti di discussione del Cremlino” in quanto indebolivano la narrazione di guerra della NATO.

I resoconti sugli alti tassi di vittime ucraine minacciavano di indebolire il sostegno alla guerra. I resoconti sul fallimento delle sanzioni minacciavano di ridurre il sostegno pubblico alle sanzioni. I resoconti sulla probabile distruzione del Nord Stream da parte degli Stati Uniti minacciavano di creare divisioni all’interno del blocco militare. I resoconti sul sabotaggio degli Stati Uniti e del Regno Unito dell’accordo di Minsk e dei negoziati di Istanbul minacciano la narrazione della NATO che tenta semplicemente di “aiutare” l’Ucraina. Al pubblico viene offerta l’opzione binaria di aderire alla narrazione pro-Ucraina/NATO o alla narrazione pro-Russia. Chiunque contestasse la narrazione con fatti scomodi potrebbe quindi essere accusato di sostenere la narrazione di Mosca. Riferire che la Russia stava vincendo è stato interpretato acriticamente come schierarsi dalla parte della Russia.

Ci sono molti fatti e dichiarazioni che dimostrano che la NATO ha combattuto fino all’ultimo ucraino per indebolire un rivale strategico. Tuttavia, il rigido controllo narrativo implica che tali prove non siano state autorizzate a essere discusse.