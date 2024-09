La guerra di Israele a Gaza ha ucciso 40.738 palestinesi

La guerra di Israele a Gaza, giunta ormai al suo 332° giorno, ha ucciso almeno 40.738 palestinesi, per lo più donne e bambini, e ne ha feriti oltre 94.154, secondo una stima prudente, con oltre 10.000 persone che si ritiene siano sepolte sotto le macerie delle case bombardate.

Decine di migliaia di vite umane e MILIONI di tonnellate di detriti a Gaza

Finora, gli attacchi aerei israeliani hanno lasciato più di 42 milioni di tonnellate di detriti nella Striscia, secondo l’ONU. Sono abbastanza macerie da riempire una fila di autocarri con cassone ribaltabile che si estende da New York a Singapore. Rimuoverli tutti potrebbe richiedere anni e costare fino a 700 milioni di dollari. Il compito sarà complicato da bombe inesplose, contaminanti pericolosi e resti umani sotto le macerie. La maggior parte dei detriti sono abitazioni distrutte e la loro distribuzione nella Striscia imita approssimativamente la densità di popolazione di Gaza prima della guerra.

L’Iran elogia l’attacco di Hezbollah a Israele

L’Iran ha elogiato l’assalto con droni e missili del gruppo libanese Hezbollah a Israele, affermando che lo stato israeliano ha perso la capacità di prevenire tali attacchi in mezzo alle crescenti tensioni regionali.

Il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah ha dichiarato domenica che il gruppo ha lanciato un attacco su larga scala contro Israele, prendendo di mira “la base di Glilot, la principale base di intelligence militare israeliana”.

“Il regime sionista potrebbe essere in grado di nascondere, distorcere o censurare alcuni fatti riguardanti le operazioni di Hezbollah in Libano, ma sa benissimo che i fatti esistenti non cambieranno”, ha scritto su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanani.

Il piano del fanatico ministro israeliano Ben-Gvir per la sinagoga

La presidenza palestinese ha dichiarato che l’appello del ministro israeliano Ben-Gvir a costruire una sinagoga nella moschea di al-Aqsa è un tentativo di trascinare la regione in una guerra di religione, che brucerà tutto.

Il ministro della sicurezza israeliano, l’uomo della linea dura, Itamar Ben-Gvir, ha lanciato un appello affinché agli ebrei sia consentito di pregare nella moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, suscitando aspre critiche per aver infiammato le tensioni proprio mentre i negoziatori del cessate il fuoco al Cairo cercano un accordo per fermare i combattimenti a Gaza.

Quando gli è stato chiesto durante un’intervista se avrebbe costruito una sinagoga sul sito sacro per l’Islam se avesse potuto, Ben-Gvir ha risposto “Sì, sì”.

Il Regno dell’Arabia Saudita ha condannato queste dichiarazioni estremiste e provocatorie e le continue provocazioni dei musulmani in tutto il mondo.

L’Arabia Saudita “ha ribadito la necessità di rispettare lo status storico e legale della moschea di Al-Aqsa”, si legge nella dichiarazione.

Il Regno ha rinnovato il suo appello alla comunità internazionale affinché si assuma le proprie responsabilità e ponga fine alla catastrofe umanitaria palestinese, e attivi seri meccanismi per ritenere responsabili i funzionari israeliani per le continue violazioni delle leggi, delle norme e delle risoluzioni internazionali.