La Cina si prepara alla guerra commerciale con Trump

La Cina ha preparato potenti contromisure per rappresaglia contro le aziende statunitensi qualora il presidente eletto Donald Trump dovesse riaccendere la guerra commerciale tra le due maggiori economie mondiali, secondo quanto riferito da consulenti di Pechino e analisti internazionali del rischio sentiti dal Financial Times.

Il governo del leader cinese Xi Jinping fu colto di sorpresa dalla vittoria elettorale di Trump nel 2016 e dalle conseguenti imposizioni di tariffe più elevate, controlli più stretti sugli investimenti e sanzioni contro le aziende cinesi. Tuttavia, nonostante la prospettiva economica fragile della Cina l’abbia resa più vulnerabile alle pressioni statunitensi, negli ultimi otto anni Pechino ha introdotto nuove leggi ampie che le permettono di mettere in lista nera le aziende straniere, imporre proprie sanzioni e limitare l’accesso americano a catene di approvvigionamento cruciali.

“Wang Dong, direttore esecutivo dell’Istituto per la Cooperazione Globale e la Comprensione dell’Università di Pechino, afferma che, nonostante la Cina cercherà di negoziare con il Presidente Trump, se i colloqui fallissero come nel 2018, la Cina difenderà risolutamente i propri diritti e interessi.

Il Presidente Joe Biden ha mantenuto la maggior parte delle misure adottate dal suo predecessore contro la Cina, ma Trump ha già segnalato un approccio ancora più duro nominando falchi nei confronti della Cina in ruoli chiave.

Attualmente, la Cina dispone di una “legge contro le sanzioni straniere” che le consente di contrattaccare le misure adottate da altri paesi e di una “lista di entità inaffidabili” per le aziende straniere che ritiene abbiano minato i suoi interessi nazionali. Una legge sul controllo delle esportazioni ampliata significa che Pechino può anche armare la sua dominanza globale nella fornitura di dozzine di risorse come terre rare e litio, cruciali per le tecnologie moderne.

Andrew Gilholm, responsabile dell’analisi sulla Cina presso la consulenza Control Risks, ha sottolineato che molti sottovalutano il danno che Pechino potrebbe infliggere agli interessi statunitensi. Ha citato come esempi di “colpi di avvertimento” le recenti sanzioni imposte a Skydio, il più grande produttore di droni degli Stati Uniti e fornitore dell’esercito ucraino, che vietano ai gruppi cinesi di fornire componenti critici all’azienda.

La Cina ha anche minacciato di inserire PVH, cui appartengono marchi come Calvin Klein e Tommy Hilfiger, nella sua “lista degli inaffidabili”, mossa che potrebbe tagliare l’accesso dell’azienda al vasto mercato cinese.

Dalla prospettiva di Pechino, sebbene le relazioni con gli USA fossero più stabili verso la fine della presidenza di Biden, le politiche dell’amministrazione uscente avevano in gran parte continuato sulla stessa linea del primo mandato di Trump.

Tuttavia, la Cina non può ignorare leggermente la minaccia di campagna elettorale di Trump di imporre tariffe blanket superiori al 60% su tutti gli importi cinesi, dati la crescita economica in rallentamento, la debole fiducia tra consumatori e imprese e una disoccupazione giovanile storicamente alta.

In caso di negoziati, si prevede che la Cina sia aperta a maggiori investimenti diretti negli Stati Uniti o a spostare più produzione in paesi accettabili per Washington, mentre lavora per rendere le proprie catene di approvvigionamento tecnologico e di risorse più resistenti alle interruzioni causate dalle sanzioni statunitensi e espande il commercio con paesi meno allineati a Washington.