La Cina rafforza l’arsenale nucleare

Il leader della Cina Xi Jinping ha costruito l’arsenale nucleare del paese più velocemente di tutti i suoi predecessori, riferisce Chris Buckley del New York Times.

“Gli strateghi militari cinesi considerano le armi nucleari non solo come uno scudo difensivo, ma come una potenziale spada – per intimidire e soggiogare gli avversari”. I numeri confermano che le dimensioni e la portata dell’arsenale cinese sono ora più vicine a quelle di Stati Uniti e Russia.

L’arsenale cinese è raddoppiato sotto Xi fino a raggiungere circa 500 testate – e, di questo passo, potrebbe aumentare fino a 1.500 missili nucleari in un altro decennio. Si tratta di un numero pari a quello attualmente schierato dagli Stati Uniti e dalla Russia.

Il paese ha una gamma di armi in fase di sviluppo, inclusi missili, bombardieri, sottomarini e veicoli ipersonici. La Cina ha anche potenziato un sito per i test nucleari.

“L’espansione della Cina ha già innescato un intenso dibattito a Washington su come rispondere, e ha gettato maggiori dubbi sul futuro dei principali trattati sul controllo degli armamenti”, riferisce Buckley.

“Il tutto mentre l’antagonismo USA-Russia sta anche aumentando la prospettiva di una nuova era di rivalità nucleare”.