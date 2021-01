La Cina paragona l’assalto a Capitol Hill alle proteste di Hong Kong

(WSC) PECHINO – Il governo della Cina ha detto giovedì che la rivolte statunitensi con l’assalto di dimostranti pro Trump a Capitol Hill sono simili ai disordini a favore della democrazia a Hong Kong avvenuti due anni fa.

Secondo il Global Times, organo del Partito Comunista Cinese, i media statunitensi sono stati ingiusti nel riferire sulle rivolte di Hong Kong, lodandole come una battaglia per la democrazia.

Il quotidiano governativo ha twittato: “Che parole hanno usato su #HK? Quali parole stanno usando ora? I media statunitensi condannano l’incidente negli Stati Uniti, con termini come “violenza “, “teppisti “, “estremisti ” e “disonore”. Quali parole hanno usato per descrivere le rivolte a #HK? “Bella scena”, “combattenti per la democrazia” “FM”.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying (nella foto) ha esortato “le persone a riflettere sul motivo per cui alcune persone e i media negli Stati Uniti hanno fornito narrazioni diverse sui disordini sociali a Hong Kong nel 2019”.