La Cina fa atterrare sulla Luna la sonda Chang’e 5

(WSC) PECHINO – La Cina ha raggiunto un traguardo importante nella sua ambiziosa missione di portare a casa rocce lunari, compiendo un atterraggio lunare morbido.

Secondo l’agenzia di stampa statale Xinhua, il lander lunare e il veicolo ascendente della sonda Chang’e 5 sono atterrati vicino alla vetta del Mons Rümker, una montagna nella regione della luna Oceanus Procellarum (Oceano delle Tempeste) dopo le 23:00 ora di Pechino.

“Proprio ora, il mezzo da sbarco Chang’e 5 è atterrato con successo nella zona di atterraggio preselezionata”, ha riferito Xinhua.

In precedenza, la CNSA ha affermato che il luogo di atterraggio era stato scelto perché l’età geologica dell’area di atterraggio è di circa 3,7 miliardi di anni, il che potrebbe aiutare gli scienziati a ottenere una comprensione più completa della formazione e dell’evoluzione della luna. La latitudine del punto di campionamento si è basata anche su considerazioni come l’intensità della luce solare e la temperatura.

La posizione aiuterà a ridurre il consumo di carburante per riportare i campioni di rocce in orbita. Il lander dovrebbe perforare fino a 2 m di profondità estraendo carote rocciose e utilizzando un braccio robotico per raccogliere 2 kg di campioni di superficie nelle sue capsule protettive, nell’arco di due settimane.

Nel frattempo, l’orbiter continuerà a girare intorno alla luna, aspettando che il lander finisca di campionare prima di salire in orbita e riagganciarsi. Quindi la missione partirà dall’orbita lunare e tornerà sulla Terra. Dovrebbe atterrare in una regione settentrionale della Mongolia interna della Cina a metà dicembre.