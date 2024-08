Le previsioni di Charles Schwab, fondatore del World Economic Forum (WEF) sollevano preoccupazioni riguardo alle sue presunte agende globali e al suo impatto sulla società. L’analisi si concentra su tre aree principali: la pianificazione di eventi di shock globale, l’influenza del WEF su politica e democrazia, e la gestione della crisi sanitaria e psicologica post-pandemia.

1. **Eventi di Shock Globale:**

Il WEF ha recentemente pubblicato previsioni che indicano l’imminente arrivo di una “era di eventi di shock”. Tra questi eventi, si prevede l’emergere di nuovi gruppi estremisti, una pandemia informatica intenzionale e la perdita di una nazione insulare a causa dei cambiamenti climatici. Il forum suggerisce che questi eventi non solo destabilizzeranno ulteriormente l’ordine globale, ma saranno anche utilizzati per giustificare misure di controllo globali e centralizzati.

2. **Influenza Politica e Democrazia:**

Il WEF è accusato di aver infiltrato i governi e alterato la politica nei paesi occidentali, con l’obiettivo di ridurre il ruolo di superpotenze come gli Stati Uniti e di promuovere una governance globale. Il forum avverte che la crescente disinformazione minaccia le elezioni e la democrazia, sostenendo la necessità di censura globale sia online che offline. Questo è visto come una misura per mantenere il controllo e prevenire insurrezioni popolari.

3. **Crisi Sanitaria e Psicologica:**

L’analisi del WEF mette in evidenza come i lockdown del Covid19 e le misure di contenimento della pandemia abbiano portato a un significativo declino della salute mentale. Il WEF attribuisce la diffusione di una “nuova forma di ansia” e al crescente “eco-ansia” come conseguenze della crisi climatica e dell’adozione di tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale. Questi problemi vengono utilizzati per giustificare ulteriori spese e interventi governativi.

In conclusione, secondo un’interpretazione estensiva, si può dedurre che il WEF sia a favore di un’operatività che punti a orchestrare una serie di crisi globali per giustificare la creazione di un governo mondiale centralizzato.

Le sue strategie includono la manipolazione della percezione pubblica e l’utilizzo di eventi catastrofici per consolidare il potere e controllare la popolazione. La narrativa riflette un timore crescente di una manipolazione globale da parte di élite economiche e politiche, con l’intento di mantenere l’ordine attraverso la paura e il caos.