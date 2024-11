Israele vuole annettere la Cisgiordania

Diplomatici occidentali e arabi hanno condannato le dichiarazioni del ministro delle finanze di estrema destra israeliano, che suggerisce che il paese prevede di annettere la Cisgiordania occupata l’anno prossimo, in seguito alla rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Bezalel Smotrich ha scritto su X lunedì che il 2025 sarà “l’anno della sovranità in Giudea e Samaria”, usando il nome biblico ebraico preferito dai nazionalisti israeliani per la Cisgiordania, che i palestinesi vedono come il cuore di un futuro stato, ma che Israele occupa da mezzo secolo.

Josep Borrell, capo della politica estera dell’UE, ha definito la proposta un “passo chiaro verso l’annessione illegale” della Cisgiordania, che ospita circa 3 milioni di palestinesi e circa 500.000 israeliani che vivono in insediamenti considerati illegali dalla maggior parte della comunità internazionale.

Borrell ha scritto su X che l’annessione minerebbe il diritto internazionale, violerebbe i diritti dei palestinesi “e minaccerebbe qualsiasi prospettiva per una soluzione a due stati” al conflitto israelo-palestinese.

Steffen Seibert, ambasciatore tedesco in Israele, ha dichiarato che “qualsiasi preparazione per attuare questo obiettivo è in totale violazione del diritto internazionale”. Anche Egitto e Qatar hanno condannato i commenti di Smotrich, con quest’ultimo che li ha definiti “una pericolosa escalation che mina le prospettive di pace nella regione”.

Israele ha occupato la Cisgiordania nel 1967 durante la Guerra dei Sei Giorni e nel corso dell’ultimo mezzo secolo ha espanso notevolmente le dimensioni degli insediamenti ebraici nel territorio.

La Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato quest’anno in un parere consultivo che l’occupazione era illegale secondo il diritto internazionale e che Israele dovrebbe smantellare la sua infrastruttura di insediamento e “evacuare tutti i coloni dal Territorio Palestinese Occupato”.

Smotrich, un ultranazionalista che vive nell’insediamento di Kedumim, ha a lungo sostenuto l’annessione della Cisgiordania e, nel suo secondo ruolo di vice ministro al ministero della difesa, ha ampi poteri sugli affari civili nel territorio.

All’inizio di quest’anno, è stato registrato mentre diceva agli insediati che stava facendo cambiamenti silenziosi nel modo in cui il territorio è gestito, spostando i poteri dall’esercito agli ufficiali civili, il che permetterebbe a Israele di rafforzare il suo controllo senza essere accusato di annessione.

La vittoria di Trump è stata accolta con favore da Smotrich e dai leader degli insediamenti, che la vedono come un’opportunità per avanzare le loro ambizioni in Cisgiordania.

Durante il suo primo mandato, Trump ha trasferito l’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme, ha riconosciuto l’annessione da parte di Israele delle Alture del Golan occupate e ha tagliato la maggior parte dei finanziamenti ai palestinesi.

Tuttavia, il “piano di pace” del 2020 di Trump per il Medio Oriente, sebbene fortemente inclinato verso gli interessi israeliani, è stato respinto da ampi settori del movimento degli insediamenti israeliani, incluso Smotrich.

Il piano prevedeva che tutti gli israeliani rimanessero nei loro insediamenti in Cisgiordania, ma allocava circa il 70% del territorio della Cisgiordania per un futuro stato palestinese.