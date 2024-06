Israele, crisi di governo: Gantz abbandona Netanyahu

Netanyahu perderà il sostegno di un blocco centrista che ha aiutato a rafforzare il supporto per il governo in Israele e all’estero, in un momento di crescente pressione diplomatica e interna a otto mesi dall’inizio della guerra a Gaza. Il ministro israeliano Benny Gantz ha annunciato domenica le sue dimissioni dal governo d’emergenza del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ritirando l’unico potere centrista nella coalizione di estrema destra del leader assediato nel bel mezzo di una guerra che dura da mesi a Gaza.

L’abbandono del partito centrista di Gantz non rappresenterà una minaccia immediata per il governo. Tuttavia, potrebbe avere un impatto significativo, lasciando Netanyahu dipendente dagli estremisti, senza una fine in vista per la guerra a Gaza e una possibile escalation dei combattimenti con Hezbollah libanese.

Lo scorso mese, Gantz aveva dato a Netanyahu la scadenza dell’8 giugno per sviluppare una strategia chiara per il “giorno dopo” a Gaza, dove Israele sta conducendo una devastante offensiva militare contro il gruppo militante palestinese Hamas.

Netanyahu ha ignorato l’ultimatum subito dopo che è stato dato.

Domenica, Gantz ha detto che la politica stava offuscando decisioni strategiche fatali nel gabinetto di Netanyahu. Lasciare mentre ostaggi erano ancora a Gaza e i soldati stavano combattendo lì è stata una decisione straziante, ha detto. “Netanyahu ci sta impedendo di avanzare verso una vera vittoria”, ha detto Gantz in una conferenza stampa televisiva. “Ecco perché stiamo lasciando oggi il governo d’emergenza, con il cuore pesante ma con piena fiducia”.

Netanyahu ha risposto in un post sui social media, dicendo a Gantz che non era il momento di abbandonare il fronte di battaglia.