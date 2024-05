Iran, morto il presidente Raisi con il ministro degli Esteri. Precipita elicottero

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi, il ministro degli Esteri del paese e altri sono stati trovati morti sul luogo di un incidente in elicottero dopo una ricerca durata ore in una regione montuosa e nebbiosa nel nord-ovest del paese vicino al confine con l’Azerbaigian, hanno riferito i media statali di Teheran.

La TV di stato non ha fornito immediatamente una causa per l’incidente nella provincia dell’Azerbaigian orientale dell’Iran. Con Raisi, un falco a lungo considerato un potenziale successore del leader supremo Ayatollah Ali Khamenei, c’erano il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian, il governatore della provincia dell’Azerbaigian orientale dell’Iran e altri funzionari e guardie del corpo, ha riportato l’agenzia di stampa statale IRNA.

Ebrahim Raisi

Secondo l’ IRNA Raisi stava volando a bordo di un elicottero Bell 212 di fabbricazione statunitense.

Raisi, 63 anni, era stato eletto presidente nel 2021 e da quando era entrato in carica aveva ordinato un inasprimento delle leggi sulla moralità, supervisionando una sanguinosa repressione delle proteste antigovernative e spingendo con forza nei colloqui sul nucleare con le potenze mondiali.

Il leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, che detiene il potere ultimo e ha l’ultima parola sulla politica estera e sul programma nucleare iraniano, aveva in precedenza cercato di rassicurare gli iraniani, dicendo che non ci sarebbero stati sconvolgimenti negli affari di stato.

Primo vice presidente dell’Iran dal 2007, Mohammad Mokhber, 68 anni, ha assunto la presidenza ad interim e la guida del governo di Teheran dopo la conferma della morte di Ebrahim Raisi in un incidente in elicottero. Lo prevede la Costituzione iraniana. Molto vicino al leader supremo dell’Iran il Grande Ayatollah Ali Khamenei, Mokhber fa parte di un consiglio formato da tre persone, insieme al presidente del parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e al capo della magistratura, che organizzerà una nuova elezione presidenziale entro 50 giorni dalla morte del presidente.

Mohammad Mokhber

Le autorità turche hanno rilasciato lunedì mattina presto quello che hanno descritto come filmato di droni che mostrava quella che sembrava essere una fiamma nel deserto che “sospettavano fosse il relitto di un elicottero”. Le coordinate elencate nel filmato indicavano il fuoco a circa 20 chilometri (12 miglia) a sud del confine tra Azerbaigian e Iran sul lato di una ripida montagna.

Il filmato rilasciato dall’IRNA lunedì mattina mostrava quello che l’agenzia ha descritto come il sito dell’incidente, attraverso una valle ripida in una catena montuosa verde. I soldati che parlavano nella lingua locale azera hanno detto: “Eccolo, lo abbiamo trovato”.

Poco dopo, la TV di stato in un testo scorrevole sullo schermo ha detto: “Non c’è segno di vita dalle persone a bordo”. L’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim ha mostrato i soccorritori che utilizzavano un piccolo drone per sorvolare il sito, con loro che parlavano tra di loro dicendo la stessa cosa.

Fonti: Associated Press, Reuters

Dispaccio da Irna, agenzia di stato dell’Iran

Il mondo reagisce all’incidente in elicottero del presidente iraniano

Il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyef, che insieme a Raisi ha inaugurato domenica scorsa la diga congiunta Qiz Qalasi al confine tra i due paesi, ha espresso preoccupazione per l’incidente e ha annunciato la disponibilità di Baku ad aiutare l’Iran.

Il ministero degli Esteri armeno ha espresso shock in un post sul suo account X. “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con il presidente Raisi, il ministro Amirabdollahian e tutti gli altri che si riferiscono alla presenza sul posto. Mentre le operazioni di salvataggio continuano, l’Armenia, in quanto vicino stretto e amichevole dell’Iran, è pronta a fornire tutto il supporto necessario”.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso solidarietà e ha affermato che sta seguendo gli sviluppi dell’incidente. L’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze di Turkiye ha anche annunciato di aver inviato una squadra in Iran per aiutare nelle operazioni di ricerca e salvataggio di Raisi e del suo entourage.

In Pakistan, il primo ministro Shehbaz Sharif, il presidente Asif Ali Zardari e il presidente del parlamento Sardar Ayaz Sadiq hanno diffuso messaggi separati, esprimendo profonda preoccupazione per l’incidente che ha coinvolto il presidente Raisi e il suo entourage. Hanno pregato per Raisi ed espresso solidarietà alla nazione iraniana in questi momenti difficili.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma di social media X, esprimendo profonda preoccupazione, affermando che “siamo solidali con il popolo iraniano in questo momento di angoscia e preghiamo per il benessere del presidente e del suo entourage”.

Anche l’Afghanistan ha reagito. Il ministero degli Esteri del governo talebano al potere ha dichiarato sulla sua pagina Telegram che sta seguendo le notizie riguardanti il presidente iraniano e il suo gruppo di accompagnatori, esprimendo la speranza che vengano ritrovati il prima possibile.

Il presidente iracheno Abdul Latif Rashid ha espresso preoccupazione e ha affermato di aver discusso dell’incidente con l’ambasciatore iraniano a Baghdad. Ha inoltre avuto un colloquio telefonico con il vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber e ha augurato ogni bene al presidente Raisi e alla delegazione che lo accompagnava a nome del governo e del popolo iracheno.

Separatamente, il primo ministro Mohammed Shia’ Al Sudani ha anche ordinato al ministero degli Interni iracheno e alla Mezzaluna Rossa, nonché ad altri organismi correlati, di fornire all’Iran i servizi necessari per aiutarlo a trovare l’elicottero scomparso del presidente Raisi.

La Mezzaluna Rossa irachena ha annunciato di aver preparato 10 squadre di ricerca e soccorso ed è pronta a inviarle per via aerea per aiutare a cercare l’elicottero che trasportava il presidente dell’Iran.

Anche gli alti funzionari della regione del Kurdistan iracheno hanno reagito. Il presidente Nechirvan Barzani e il primo ministro Masrour Barzani hanno diffuso messaggi separati, esprimendo solidarietà al popolo iraniano e pregando per il benessere di tutti a bordo dell’aereo.

Anche l’Arabia Saudita ha espresso grave preoccupazione e ha annunciato la propria disponibilità ad aiutare l’Iran.

Il ministero degli Esteri egiziano, in un comunicato, ha espresso preoccupazione per l’incidente dell’elicottero del presidente iraniano e ha sottolineato la solidarietà del Cairo a Teheran.

“Il governo dell’Arabia Saudita segue con grande preoccupazione ciò che è stato diffuso dai media riguardo all’elicottero che trasportava il presidente iraniano Dr. Ebrahim Raisi e una delegazione al seguito… Riaffermiamo che l’Arabia Saudita è al fianco della fraterna Repubblica islamica dell’Iran in queste difficili circostanze, “, ha detto il ministero degli Esteri, secondo l’agenzia di stampa saudita.

In un comunicato, il Ministero degli Affari Esteri libanese ha augurato buona salute al presidente iraniano Raisi e ai suoi compagni. Il ministero ha anche espresso solidarietà al governo e al popolo iraniano per questa tragedia.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato, in un comunicato, di seguire con grande preoccupazione la notizia dello schianto di un elicottero che trasportava il presidente iraniano e la sua delegazione. Il ministero ha espresso la piena disponibilità di Abu Dhabi a fornire qualsiasi supporto a Teheran nelle operazioni di ricerca e salvataggio.

L’Oman, in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale del Paese, ha espresso profonda preoccupazione per l’incidente dell’elicottero che trasportava il presidente iraniano e si è detto pronto a offrire tutto l’aiuto necessario a Teheran.

Anche Giordania, Qatar, Kuwait, Yemen, Russia e Venezuela hanno espresso la loro preoccupazione e hanno affermato di essere al fianco della nazione iraniana. I paesi hanno anche espresso la loro disponibilità a fornire sostegno alla Repubblica islamica.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno affermato che stanno monitorando la situazione e seguendo le notizie sull’incidente aereo che ha coinvolto il presidente iraniano, il ministro degli Esteri e altri membri della loro squadra.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha dichiarato in un messaggio: “Sto seguendo attraverso l’unità di crisi e l’ambasciata a Teheran le notizie relative all’elicottero del presidente iraniano Ebrahim Raisi e della sua delegazione al seguito”.

Tajani ha aggiunto di aver tenuto aggiornato anche il primo ministro Georgia Maloney sugli sviluppi relativi al duro atterraggio dell’elicottero che trasportava il presidente e il ministro degli Esteri iraniani e i delegati che li accompagnavano.

