La Nato è in trattative per schierare più armi nucleari di fronte alla crescente minaccia da parte di Russia e Cina, ha dichiarato il capo dell’alleanza atlantica.

Jens Stoltenberg ha aggiunto che il blocco occidentale deve mostrare il proprio arsenale nucleare al mondo per inviare un messaggio diretto ai suoi nemici, in un’intervista con The Telegraph.

Ha rivelato che ci sono consultazioni in corso tra i membri sull’estrazione dei missili dai depositi e la loro messa in stato di allerta, chiedendo che la trasparenza venga utilizzata come deterrente.

Stoltenberg ha detto: “Non entrerò nei dettagli operativi su quante testate nucleari dovrebbero essere operative e quante dovrebbero essere immagazzinate, ma dobbiamo consultare su questi temi. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo”.

In un’ampia intervista presso il quartier generale della Nato a Bruxelles, ha lanciato un severo avvertimento sulla minaccia della Cina. Ha anche detto che si aspetta che un governo laburista sia un alleato fermo della Nato e ha difeso i nuovi piani per garantire le consegne di armi all’Ucraina contro possibili ostacoli futuri.

Per Stoltenberg la trasparenza nucleare dovrebbe essere la pietra angolare della strategia nucleare della Nato per preparare l’alleanza a quello che ha descritto come un mondo più pericoloso.

Un decennio fa, quando il 65enne ha assunto il suo ruolo al vertice del blocco, le esercitazioni nucleari venivano condotte in totale segretezza.

Ora loda apertamente un certo numero dei suoi 32 alleati per aver contribuito al deterrente, incluso di recente i Paesi Bassi per aver investito in caccia a doppia capacità che possono ospitare armi nucleari statunitensi.

“La trasparenza aiuta a comunicare il messaggio diretto che, naturalmente, siamo un’alleanza nucleare,” ha detto Stoltenberg. “L’obiettivo della Nato è, ovviamente, un mondo senza armi nucleari, ma finché esisteranno armi nucleari, rimarremo un’alleanza nucleare, perché un mondo in cui Russia, Cina e Corea del Nord hanno armi nucleari e la Nato no, è un mondo più pericoloso”.

Ha avvertito che la Cina, in particolare, sta investendo pesantemente in armamenti moderni, incluso il suo arsenale nucleare, che ha detto crescerà fino a 1.000 testate entro il 2030.

“Forse nel prossimo futuro,” ha detto, “la Nato potrebbe affrontare qualcosa che non ha mai affrontato prima, cioè due potenziali avversari dotati di armi nucleari: Cina e Russia. Ovviamente, questo ha delle conseguenze”.

Gli avvertimenti di Stoltenberg arrivano dopo che il G7 ha criticato duramente Cina e Russia in un comunicato la scorsa settimana, esortando Pechino a smettere di fornire tecnologia bellica a Mosca e opponendosi alla “militarizzazione” cinese nel Pacifico.

Sia gli Stati Uniti che il Regno Unito hanno impegnato i loro deterrenti nucleari alla Nato, mentre altri alleati europei condividono il carico della responsabilità immagazzinando armi sul loro territorio e investendo nei sistemi per lanciarle.

Il numero di armi nucleari operative è top secret, ma si stima che il Regno Unito ne abbia circa 40 su 225 dispiegate in qualsiasi momento. Gli Stati Uniti ne hanno circa 1.700 su 3.700.

La Francia, la terza potenza nucleare della Nato, non mette a disposizione dell’alleanza il suo arsenale atomico a causa di una decisione di lunga data di mantenere l’indipendenza sulla propria deterrenza.

L’Italia custodisce 40 testate nucleari gravitazionali di proprietà degli Stati Uniti pronte ad essere utilizzate sui caccia F35 in decollo dalle basi aeree di Ghedi (Brescia) e Aviano (Pordenone) – Tutti i dettagli nel libro Terza Guerra Mondiale.

Stoltenberg ha insistito che gli Stati Uniti e i loro alleati europei stanno ora modernizzando il loro deterrente nucleare di fronte alla crescente minaccia della Russia.

Ha detto: “Gli Stati Uniti stanno modernizzando le loro bombe gravitazionali per le testate nucleari che hanno in Europa e gli alleati europei stanno modernizzando gli aerei che saranno dedicati alla missione nucleare della Nato.

“Poi, ovviamente, c’è il Regno Unito, che è speciale perché ha le sue armi nucleari”.

Domenica, la BBC ha riferito che un sottomarino russo ora a Cuba è stato visto al largo delle coste scozzesi la scorsa settimana.

Il Kazan è capace di trasportare armi avanzate, secondo il ministero della difesa russo, ma non è entrato nelle acque britanniche. Il Ministero della Difesa ha comunque informato il primo ministro.

Vladimir Putin ha ripetutamente minacciato di usare armi nucleari in Ucraina e ha dispiegato testate più vicino ai confini dell’Europa. Tuttavia, recentemente ha ridotto le sue minacce.

Il capo della Nato ha rifiutato di discutere su quante testate dovrebbero essere estratte dai magazzini e messe in allerta, ma ha rivelato che ci sono consultazioni in corso sulla questione.