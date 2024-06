Il capo della Cia in Medio Oriente

Il direttore della CIA, William Burns, e il capo degli affari mediorientali della Casa Bianca, Brett McGurk, sono partiti per Doha e Il Cairo per portare avanti la proposta di accordo sugli ostaggi israeliani, secondo funzionari statunitensi. Una delegazione della sicurezza egiziana è anche pronta a incontrare i loro omologhi qatarioti e statunitensi a Doha. Dopo questi incontri, Burns e McGurk potrebbero visitare Israele, che insieme a Stati Uniti, Qatar ed Egitto, sta mediando i colloqui con Hamas.

Il ministero degli esteri del Qatar ha confermato di aver consegnato la proposta di cessate il fuoco israeliana a Hamas, rispecchiando il piano delineato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Sebbene non ci siano ancora approvazioni concrete, la distanza tra le parti sembra ridursi. Tuttavia, disaccordi interni nel gabinetto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu potrebbero minacciare la stabilità del governo.

La proposta dell’amministrazione Biden mira a porre fine alla guerra tra Israele e Hamas attraverso un rilascio graduale degli ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre. L’accordo prevede il rilascio iniziale di ostaggi femminili, anziani e malati, seguito da una fine permanente della guerra e un rilascio negoziato di ulteriori prigionieri palestinesi. Biden ha dichiarato che Hamas non resterà al potere a Gaza, anche se i dettagli di questa transizione non sono stati specificati. Il piano include anche uno sforzo di ricostruzione internazionale per Gaza.

Fonte: The Time of Israel