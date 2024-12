I war game ipersonici di Putin nel Mediterraneo

Vladimir Putin ha fatto condurre esercitazioni militari con Marina e Aviazione nel Mediterraneo orientale, una chiara dimostrazione di forza nei confronti dell’Occidente. Queste manovre si sono svolte in un contesto di crescente tensione, sia in Siria, dove Putin sostiene il regime di Bashar al-Assad, sia in Ucraina, dove le forze militari russe sono impegnate dal febbraio 2020 in una sanguinosa guerra, conquistando il 20% del territorio ucraino.

Durante le esercitazioni nel Mediterraneo, sono stati lanciati missili ipersonici Tsirkon da navi da guerra russe, tra cui le fregate Admiral Gorshkov e Admiral Golovko, e da un sottomarino diesel-elettrico, il Novorossiysk.

Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le esercitazioni hanno coinvolto oltre 1.000 soldati, 10 navi e 24 aerei, inclusi caccia MiG-31 armati con missili ipersonici Kinzhal. Inoltre, è stato effettuato un lancio di un missile da crociera Kalibr e un “lancio di combattimento” da un sistema missilistico costiero Bastion.

Queste manovre militari sono state interpretate come un chiaro messaggio per avvertire l’Occidente e garantire la sicurezza del porto navale russo di Tartus in Siria. La Russia ha recentemente spostato alcune delle sue forze dalla Siria all’Ucraina, il che ha contribuito all’avanzata dei ribelli siriani contro le forze governative. Le esercitazioni nel Mediterraneo sono quindi anche una risposta a queste dinamiche regionali.

Il Ministero della Difesa moscovita ha sottolineato che tali esercitazioni sono condotte nel rispetto del diritto internazionale e degli accordi per prevenire incidenti marittimi. Tuttavia, l’intensificazione delle attività militari russe nella regione rappresenta un segnale preoccupante per la stabilità geopolitica e per le relazioni con i paesi occidentali.

Il video qui sopra mostra il lancio di un missile ipersonico Tsirkon [Zircon] con una gittata d 6.900 miglia nel Mediterraneo orientale, la destinazione turistica preferita in Europa.

“L’esercitazione nel Mediterraneo orientale viene condotta in conformità con l’attuale diritto internazionale, nonché con gli accordi tra la Federazione Russa e gli stati stranieri sulla prevenzione di incidenti in mare al di fuori delle acque territoriali, nonché nello spazio aereo sopra di esse”, ha riferito la rete televisiva russa Zvezda.

