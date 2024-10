Grande vertice in Russia dei paesi BRICS, Xi Jinping incontra Putin

KAZAN – Un vertice di tre giorni del gruppo dei paesi BRICS recentemente ampliato è iniziato martedì in Russia, con il governo del presidente russo Vladimir Putin ha invitato due dozzine di leader mondiali nella città russa sudoccidentale di Kazan.

Il vertice è il primo da quando il raggruppamento BRICS si è ampliato nel 2023, ed è anche un’opportunità per il Cremlino di dimostrare che qualsiasi isolamento politico della Russia seguito all’invasione dell’Ucraina non si estende molto oltre i confini della NATO.

I principali partner internazionali della Russia, come il leader cinese Xi Jinping, il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, si uniranno al summit, che è il più grande raduno internazionale ospitato da Putin da quando ha lanciato un’invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Putin saluta il “caro amico” Xi

Salutando Xi come suo “caro amico” al suo arrivo martedì mattina, Putin ha detto al premier cinese: “La cooperazione russo-cinese negli affari mondiali agisce come uno dei fattori stabilizzanti nell’arena globale. Intendiamo aumentare ulteriormente il coordinamento in tutte le piattaforme multilaterali per garantire la sicurezza globale e un giusto ordine mondiale“.

Leggi: BRICS Summit expected to discuss financial cooperation

“Il mondo sta subendo profondi cambiamenti mai visti in un secolo e la situazione internazionale è caotica e interconnessa”, ha risposto Xi, elogiando quella che ha definito una “profonda amicizia” tra i loro due paesi.

Cina e Russia, ha detto Xi, “hanno costantemente approfondito e ampliato il coordinamento strategico globale e la cooperazione pratica”, mentre i legami più stretti hanno “iniettato un forte impulso nello sviluppo, nella rivitalizzazione e nella modernizzazione dei due paesi”.

La partnership tra Russia e Cina, più in generale, cerca di contrastare quello che Pechino e Mosca vedono come l’ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti. Cina e Russia hanno descritto i loro legami come “senza limiti”, poco prima che la Russia lanciasse la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022.

Leggi anche: President Xi says China, Russia have found way for neighbouring major countries to get along

Il gruppo dei paesi BRICS funge da pilastro nella promozione di un mondo multipolare più equo e ordinato, nonché nel promuovere una globalizzazione economica inclusiva e sostenibile, ha sottolineato Xi.

“Insieme, puntiamo a promuovere consensi, inviare un messaggio positivo di unità e cooperazione e promuovere la collaborazione strategica e la cooperazione pragmatica in vari campi all’interno dei BRICS”, ha affermato Xi.

Secondo un comunicato diffuso dal Cremlino, Putin ha descritto i legami tra Russia e Cina come “un modello di come le relazioni tra stati dovrebbero essere costruite nel mondo moderno”.

“La nostra cooperazione multiforme è paritaria, reciprocamente vantaggiosa e assolutamente libera da qualsiasi opportunismo”, ha affermato Putin, aggiungendo che la cooperazione russo-cinese negli affari globali è uno dei principali fattori di stabilizzazione sulla scena mondiale.

La Cina è stata il più grande partner commerciale della Russia per 14 anni consecutivi e la Russia è diventata l’ottavo partner commerciale della Cina. Il volume commerciale annuale tra Cina e Russia ha nuovamente stabilito un record lo scorso anno, superando i 240,1 miliardi di dollari, che ha soddisfatto l’obiettivo fissato dai due presidenti prima del previsto, secondo il Ministero degli Esteri cinese.