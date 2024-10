Un importante alleato di Vladimir Putin ha avvertito la NATO che la conquista dell’Ucraina da parte della Russia è solo il primo passo verso il suo obiettivo di riaffermare il controllo sul suo ex impero per ricostituire l’Unione Sovietica.

Mosca sembra essere sempre più fiduciosa della vittoria in Ucraina, mentre le forze di Kiev lottano per contenere l’avanzata russa.

In inferiorità numerica e di armi, le forze ucraine stanno cedendo territorio a est a un ritmo allarmante, consentendo all’esercito di Putin di avvicinarsi alla città strategicamente vitale di Pokrovsk.

Pokrovsk è un importante snodo logistico e di trasporto e la sua cattura sarebbe un duro colpo per l’esercito ucraino.

Gli esperti militari occidentali temono che sia solo questione di tempo prima che la città cada, uno scenario che potrebbe portare all’intero crollo delle linee del fronte orientali dell’Ucraina.

Putin è sempre più fiducioso della vittoria totale in Ucraina.

E in un segno che il Cremlino è sempre più ottimista sulla vittoria, un ex comandante russo ha lasciato intendere che gli obiettivi di Putin potrebbero essere molto più ambiziosi della cattura dell’Ucraina.

Il tenente generale Andrei Gurulev è un parlamentare russo ed ex comandante del distretto militare meridionale (SMD).

Apparso di recente nel più popolare talk show condotto da Vladimir Solovyov sulla TV di stato, il generale in pensione ha suggerito che solo il completo ripristino delle terre storiche della Russia darebbe soddisfazione a Putin. Considerato come molto vicino al leader russo, Solovyov è noto per essere, dal 2005, il conduttore del programma Воскресенье вечером (Domenica sera) con Vladimir Solov’ëv, che va in onda sul canale televisivo Rossija 1.

In una delle ultime serate, in diretta, Gurulev ha detto che gli obiettivi di Putin potrebbero essere più ambiziosi della conquista dell’est Ucraina, e ciò comporterebbe la riconquista della Finlandia e degli stati baltici, tutti paesi NATO.