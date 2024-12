Francia e Arabia Saudita per lo stato della Palestina

La Francia e l’Arabia Saudita hanno dichiarato che ospiteranno una conferenza sulla creazione di uno Stato palestinese.

I colloqui proposti sono l’ultimo sforzo diplomatico per raggiungere una fine a lungo termine del conflitto nella regione: sebbene Israele abbia concordato una tregua con Hezbollah, calmando gran parte dei combattimenti in Libano, ha continuato la sua offensiva a Gaza, lanciando attacchi e costruendo basi.

A maggio, tre nazioni europee hanno dichiarato di voler riconoscere formalmente uno Stato palestinese e potenze regionali come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno intensificato le richieste per la creazione di tale Stato, in particolare Riyadh ha posto come condizione per qualsiasi accordo più ampio il riconoscimento di Israele da parte del regno.