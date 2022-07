Che schifo gli Zelenky su Vogue

Olena Zelenska è ritratta seduta nel palazzo presidenziale, in pantaloni neri e camicia bianca. Il titolo recita: “Il volto del coraggio”.

In altri scatti si vede ancora la First lady fra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev. Poi in posa con il marito. Lui indossa la maglietta verde militare, come nei video in cui racconta la guerra e alla quale ha abituato il mondo.

Non è la prima volta che Olena Zelenska guadagna la copertina di un giornale. Time le ha recentemente dedicato una bellissima prima pagina con uno scatto in bianco e nero e il titolo “Her private war” (“La sua guerra privata”). Ma Vogue è una patinata rivista di moda e la scelta non è passata inosservata. Era proprio necessario, si chiedono in molti, che sulla rivista di moda e lifestyle per eccellenza finisse la First Lady di un paese in guerra con migliaia di morti?

L’intervista a Olena, firmata da Rachel Donadio, esplora anche il lato più personale della vita di una First Lady di un Paese in guerra. “Questi sono stati i mesi più terribili della mia vita e di quella di tutti gli ucraini”, dice la First Lady, ma a destare scalpore sono state le foto, affidate al sapiente obiettivo di Annie Liebovitz, la cui tecnica è inconfondibile. In perfetto stile Vogue, fin troppo, a detta di alcuni. Scatti che la ritraggono seduta sugli scalini di una residenza presidenziale trasformata in un bunker. Poi, avvolta in un lungo cappotto blu, accanto a un gruppo di soldatesse ucraine. Infine con Zelensky, mano nella mano. In un’altra foto, lui la abbraccia, protettivo. Nelle didascalie, il nome dei brand indossati dalla first lady, tutti rigorosamente ucraini. Ma, a detta di molti, make up e capelli impeccabili stridono con i sacchi di sabbia accatastati tra le colonne di marmo del palazzo presidenziale. I vestiti stirati ed eleganti di lei accanto alle mimetiche, restituiscono un’immagine distopica e, c’è chi scrive, “offensiva”.