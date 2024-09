Biden-Starmer: sui missili Storm Shadow all’Ucraina, per ora nessun via libera

Keir Starmer e Joe Biden hanno discusso della possibilità che l’Ucraina lanci sulla Russia missili a lungo raggio forniti dall’Occidente, ma non hanno poi fatto alcun annuncio formale. Vladimir Putin ha minacciato che ciò equivarrebbe all’entrata in guerra della NATO. Il primo ministro britannico, in visita alla Casa Bianca, ha detto ai giornalisti dopo l’incontro di aver avuto una “discussione ad ampio raggio sulla strategia” con il presidente degli Stati Uniti, senza entrare nei dettagli.

Prima del meeting, si era saputo da fonti governative inglesi che Starmer avrebbe fatto pressioni su Biden affinché sostenesse il suo piano, puntato ad utilizzare i missili Storm Shadow (di fabbricazione UK) per colpire all’interno del territorio russo. Il Primo Ministro britannico ha poi fatto sapere che lui e Biden avrebbero discusso del piano all’Assemblea generale delle Nazioni Unite prevista a New York la prossima settimana “con altri leader”.

Biden ha respinto le minacce di Vladimir Putin, il presidente USA non accetta il principio secondo cui se l’Ucraina usasse i missili Storm Shadows contro la Russia ciò equivarrebbe a una guerra diretta della NATO contro Mosca. “Non penso molto a Vladimir Putin”, ha detto Biden.

L’ambasciatore di Mosca presso le Nazioni Unite ha detto venerdì al Consiglio di sicurezza che l’allentamento delle restrizioni sugli attacchi missilistici segnerebbe un’escalation verso una “guerra diretta” tra Mosca e la NATO. Funzionari di Washington hanno accusato Putin di cercare di scoraggiare i paesi della NATO dal sostenere l’Ucraina. In Europa, i leader hanno minimizzato le minacce di Putin. Il primo ministro polacco, Donald Tusk, ha dichiarato: “Non attribuirei eccessiva importanza alle ultime dichiarazioni del presidente Putin. Mostrano piuttosto la difficile situazione che hanno i russi sul fronte”.

Sul fronte ucraino, Zelenskiy ha affermato che l’incursione ucraina nella regione di confine russa di Kursk ha prodotto il risultato desiderato di rallentare l’avanzata di Mosca su un altro fronte nell’est dell’Ucraina. Il presidente ucraino ha dichiarato venerdì a Kiev che il contrattacco russo a Kursk non ha prodotto grandi successi – contraddicendo i resoconti di Vladimir Putin sull’avanzata russa su entrambi i fronti.

Zelenskiy ha detto che la Russia aveva circa 40.000 soldati sul fronte di Kursk. “Finora non abbiamo visto alcun serio successo [russo]”. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato venerdì che le sue truppe hanno ripreso 10 villaggi sui 100 occupati da Kiev. I rapporti sul campo di battaglia di entrambe le parti non hanno potuto essere verificati in modo indipendente.