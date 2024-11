Al nord Europa, panico per la Terza Guerra Mondiale

Tre stati nordici in Europa hanno rivelato nuove linee guida per i loro cittadini in caso di guerra o di un’altra grave crisi, mentre aumentano le preoccupazioni per l’escalation del conflitto nell’Europa orientale.

Lunedì, milioni di svedesi riceveranno un opuscolo intitolato: “Se arriva la crisi o la guerra”. È una versione aggiornata di un documento consegnato a tutti gli svedesi sei anni fa.

Tuttavia, questa versione è il doppio delle dimensioni dell’edizione precedente e riflette i nuovi pericoli posti a seguito dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

La Svezia ha una lunga storia di produzione di manuali di guerra per i suoi cittadini. “Se arriva la guerra” è stato prodotto durante la seconda guerra mondiale e aggiornato durante la guerra fredda.

Un passaggio è stato messo in evidenza nel nuovo opuscolo:

“Se la Svezia viene attaccata da un altro paese, non ci arrenderemo mai. Tutte le informazioni che affermano che la resistenza deve cessare sono false”.

Il ministro della difesa civile svedese Carl-Oskar Bohlin ha presentato l’opuscolo il mese scorso. All’inizio dell’anno aveva avvertito che “potrebbe esserci una guerra in Svezia”, ​​sebbene molti lo abbiano visto come un tentativo di aumentare il clima di urgenza da parte del governo, poiché Bohlin riteneva che i progressi verso la “difesa totale” stesse procedendo troppo lentamente.

Anche la Norvegia ha pubblicato un opuscolo di emergenza. Il titolo è: “Come puoi svolgere il tuo ruolo nella preparazione alle emergenze della Norvegia”.

“Abbiamo inviato 2,2 milioni di copie cartacee, una per ogni nucleo familiare in Norvegia”, ha affermato Tore Kamfjord, responsabile della campagna di auto-preparazione presso la Direzione norvegese per la protezione civile (DSB).

Include consigli su come i cittadini dovrebbero prepararsi a vivere in modo autosufficiente per una settimana, con un elenco di cibi a lunga conservazione da avere a disposzione come lattine di fagioli, barrette energetiche, pasta e medicinali in caso di incidente nucleare.

L’opuscolo consiglia: “Le autorità norvegesi raccomandano che quante più persone possibile siano pronte a essere autosufficienti per una settimana”.

Medvedev: “E’ nostro diritto reagire con armi di distruzione di massa”

“Oggi è stata approvata una nuova versione (della dottrina nucleare, ndr). L’uso dei missili dell’Alleanza (Nato, ndr) in questo modo può ora essere qualificato come un attacco da parte dei paesi del blocco contro la Russia. In questo caso sorge il diritto di reagire con armi di distruzione di massa contro Kiev e le principali installazioni della Nato, ovunque si trovino. E questa è già la Terza Guerra Mondiale“. E’ quanto afferma su Telegram il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitri Medvedev. “Forse il vecchio Biden ha davvero deciso di morire con grazia, portando con sé una parte significativa dell’umanità”, dice.