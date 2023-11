Xi Jinping: “La relazione strategica senza limiti tra Cina e Russia è permanente”

La Cina mira a rafforzare le sue buone relazioni “eterne” con la Russia, ha affermato il presidente Xi Jinping, ribadendo gli impegni presi durante la visita della controparte russa Vladimir Putin il mese scorso.

Mercoledì, incontrando il principale parlamentare russo Vyacheslav Volodin a Pechino, Xi ha affermato che i due paesi condividono vasti interessi comuni e che la Cina è “pronta a lavorare con la Russia per approfondire continuamente le nostre eterne relazioni di buon vicinato, la cooperazione strategica globale e la partnership reciprocamente vantaggiosa per tutti”.

Le osservazioni hanno fatto eco a quelle rivolte da Xi a Putin il mese scorso, quando aveva affermato che tale decisione “non era una misura improvvisata, ma una strategia permanente”.

Putin e lui si erano già incontrati due volte quest’anno e hanno raggiunto un importante consenso su varie questioni per rafforzare i legami, ha detto Xi all’emittente statale CCTV. L’ultima volta che si sono incontrati è stato quando Putin era a Pechino per il forum in ottobre.

Mentre i due paesi portano avanti la loro partnership “senza limiti”, gli scambi legislativi ad alto livello si sono intensificati.

Volodin, presidente della Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, è in Cina per una visita di tre giorni su invito del suo omologo cinese, Zhao Leji.

È arrivato a Pechino a capo di una delegazione parlamentare russa martedì, poco più di quattro mesi dopo la visita di Valentina Matviyenko, presidente del Consiglio della Federazione russa, o camera alta del parlamento. Una più forte cooperazione tra le legislature ha un ruolo importante da svolgere nel garantire una relazione stabile e di vasta portata, ha affermato Xi.

“Spero che la Duma di Stato russa e il Congresso nazionale del popolo cinese rafforzino lo scambio di esperienze legislative… e forniscano un supporto legislativo più completo per la cooperazione bilaterale”, ha detto a Volodin, riferendosi al più alto organo del potere statale cinese.

Le aree in cui erano necessarie garanzie legislative includevano l’iniziativa cinese Belt and Road e l’Unione economica eurasiatica della Russia, ha affermato Xi, riferendosi rispettivamente alle infrastrutture multinazionali e alla strategia di investimento di Pechino e al partenariato di libero scambio di Mosca con quattro stati ex sovietici.

Tra le piattaforme multilaterali segnalate da Xi per la cooperazione figurano l’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, i Brics e il Gruppo dei 20.

Volodin ha affermato che esiste “un alto grado di consenso” tra i partiti della Duma di Stato a favore dello sviluppo di relazioni amichevoli con la Cina, ha riferito la CCTV.

“La Russia è disposta a rafforzare gli scambi e la cooperazione tra le legislature e tra i partiti politici dei due paesi, ad attuare attivamente l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato e ad approfondire l’amicizia e la fiducia reciproca tra i due popoli”, ha affermato. come ha detto a Xi.

Volodin ha specificamente ribadito l’adesione della Russia alla politica della “Cina unica” su Taiwan e il sostegno alla sovranità nazionale e all’integrità territoriale cinese.