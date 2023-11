Sondaggio, presidenziali Usa: Biden – Trump alla pari. Il fattore RFK

In un ipotetico scontro per le elezioni generali del 2024 tra il presidente Biden e l’ex presidente Trump, il 47% degli elettori registrati sostiene Biden, mentre il 46% sostiene Trump, praticamente a pari merito. Il risultato è invariato rispetto ai sondaggi nazionali di agosto e settembre della Quinnipiac University.

Nel caso in cui l’ipotetico confronto per le elezioni presidenziali del 2024 si allarga per includere l’avvocato ambientalista e attivista anti-vaccini Robert F. Kennedy, Jr. che si candida come candidato indipendente, Biden ottiene il 39% di sostegno, Trump riceve il 36% e Kennedy il 22% di sostegno. Tra gli indipendenti, il 36% sostiene Kennedy, il 31% sostiene Trump e il 30% sostiene Biden.

Fonte: Quinnipiac Poll