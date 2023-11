“Perderà”: in America criticano Biden per l’età. E la gestione della guerra Israele-Hamas

Brazile si unisce ai ranghi di David Axelrod e Bill Kristol , il primo dei quali ha suggerito a Biden di ” vattene oppure vattene “, e Kristol, un neoconservatore di NeverTrump, ha detto ” è ora che Biden annunci che non si candiderà nel 2024″. ” I due hanno reagito a un sondaggio del New York Times di inizio novembre che mostrava che Trump aveva spazzato via Biden in 5 dei 6 stati campo di battaglia che Biden ha sostenuto nel 2020.

Naturalmente, Brazile, apparso venerdì su Real Time della HBO con Bill Maher, ha scelto la via più semplice, prendendo di mira l’età di Biden rispetto al suo sostegno in rapida erosione tra i democratici filo-palestinesi con ritrovate tendenze libertarie quando si tratta di inviare denaro a Israele.

“Cosa ne pensi di eminenti democratici come David Axelrod che hanno chiesto a Biden di ‘andarsene o andare via’?” – ha chiesto Maher.

Al che Brazile ha risposto: “Guarda, la gente pensa che Joe Biden forse è troppo vecchio. Hanno ragione!”

“Forse”, rispose Maher.

“Ognuno invecchia in modo diverso”, ha continuato. “E, sai, quindi – quindi, Betty White ha vissuto fino a 99 anni. E Mick Jagger si agita ancora”.

Maher pochi istanti dopo ha affermato: “Penso che Joe Biden possa fare il lavoro di presidente? Assolutamente.” “Ma non penso che possa vincere. Ed è quello che mi interessa. Perderà .”

Maher ha anche spiegato perché Trump sta andando così bene nei sondaggi.

“Trump lo sta distruggendo, non solo all’interno del partito, ma sta anche battendo pesantemente Biden”, ha detto, usando la conferenza sulla cooperazione economica Asia-Pacifico di questa settimana tenutasi a San Francisco come esempio di debacle pubbliche che danneggiano i democratici.

L’età di Biden è il “più grande ostacolo” dei Democratici per il 2024

Domenica Bloomberg ha sottolineato che Biden, che lunedì scorso ha compiuto 81 anni, è anziano.

Mentre la Casa Bianca insiste sul fatto che Biden rimanga abbastanza in salute da ricoprire il ruolo di comandante in capo, recenti sondaggi mostrano che è in svantaggio rispetto a Trump negli stati chiave indecisi, con gli elettori che citano profonde preoccupazioni sulla sua salute e acutezza. Un sondaggio di Bloomberg News/Morning Consult di questo mese ha rilevato che gli elettori di sette stati indecisi hanno maggiori probabilità di associare la vecchiaia a Biden rispetto a qualsiasi altro argomento. In una domanda aperta su cosa avevano sentito dire sui candidati ultimamente, centinaia di intervistati hanno citato l’età di Biden. Meno di una dozzina hanno fatto lo stesso per Trump. Queste percezioni sono state alimentate da momenti di alto profilo, tra cui la sua caduta durante il diploma dell’Accademia dell’Aeronautica Militare, l’inciampo nelle scale a bordo dell’Air Force One, la rivelazione che stava usando un dispositivo medico per aiutare la sua respirazione durante il sonno e una serie di gaffe verbali. Nel loro insieme, hanno alimentato il disagio tra i democratici riguardo al fatto che l’uomo che si è proposto come baluardo contro il ritorno di Trump sia solo in balia di una possibile malattia o di un infortunio che potrebbero far precipitare la sua campagna elettorale – e la nazione – nella calamità.

E poi c’è Israele

Secondo un nuovo sondaggio di NBC News infine, il favore degli elettori nei confronti di Biden ha toccato nuovi minimi nel corso della guerra tra Israele e Hamas, con molti democratici che si oppongono al sostegno del governo americano a Israele.