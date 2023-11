Muore a 100 anni Henry Kissinger

Nessun segretario di stato americano ha mai raggiunto una tale celebrità mentre era in carica come Henry Kissinger. Una copertina di Newsweek del 1974 lo raffigurava come “Super K”, un eroe dei fumetti. Il tempo lo definì “l’uomo indispensabile al mondo”. Gallup lo ha classificato come l’uomo più ammirato d’America. Una rivista Life del 1972 lo raffigurava con uno stuolo di attrici, tra cui Jill St. John.

Eppure nessun ex segretario di Stato è stato criticato con più veemenza. Tra i tanti libri anti-Kissinger, il più influente è stato “Il processo a Henry Kissinger” (2001) di Christopher Hitchens, che accusava esplicitamente Kissinger di responsabilità per “crimini di guerra e crimini contro l’umanità in Indocina, Cile, Argentina, Cipro, Timor Est”, e molti altri posti – anche se il libro menzionava solo un’altra presunta scena del crimine, il Bangladesh, e menzionava l’Unione Sovietica solo tre volte. Queste accuse rimasero come fango – in tarda età Kissinger affrontò regolarmente proteste durante le sue apparizioni pubbliche – eppure sono in contrasto con la documentazione storica.

Kissinger ha servito i presidenti Nixon e Ford come consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di stato della Casa Bianca, ricoprendo entrambe le posizioni tra settembre 1973 e novembre 1975. È stato il primo cittadino naturalizzato in entrambi gli incarichi. I suoi successi includono la negoziazione del primo Trattato sulla limitazione delle armi strategiche e del Trattato sui missili antibalistici con l’Unione Sovietica, l’apertura alla Cina, il cessate il fuoco nella guerra dello Yom Kippur e la fine del coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra del Vietnam, per il quale lui e il suo omologo nordvietnamita Le Duc Tho ricevettero il Premio Nobel per la pace nel 1973.

Questi non furono risultati da poco per un uomo che arrivò nel 1938 come rifugiato dalla Germania nazista, studiò di notte e vendette pennelli da barba durante il giorno, e prestò servizio nell’esercito durante la seconda guerra mondiale, prima nella fanteria, poi nel controspionaggio. Come molti rifugiati ebrei, Kissinger avrebbe potuto accontentarsi di una carriera accademica. Ha prosperato ad Harvard, dove ha scritto una portentosa tesi di laurea, “Il significato della storia”, e una brillante tesi di dottorato sugli equilibri di potere europei post-napoleonici.

Eppure Kissinger aspirava a un’influenza più ampia. Il suo libro del 1957 “Armi nucleari e politica estera” lanciò la sua carriera di intellettuale pubblico. Con la sua argomentazione contraria a favore di una “guerra nucleare limitata”, il libro era al momento giusto per affrontare la crisi di fiducia americana che seguì il lancio sovietico del satellite Sputnik.

Kissinger divenne politicamente influente negli anni ’60 come principale consigliere di politica estera del governatore di New York Nelson Rockefeller. Quando Rockefeller perse la sua ultima candidatura per la nomina presidenziale repubblicana nel 1968, Kissinger sembrava destinato a tornare al mondo accademico. Invece Richard Nixon, acerrimo rivale di Rockefeller, nominò Kissinger consigliere per la sicurezza nazionale.

“Ma Kissinger è un professore”, obiettò Dwight Eisenhower. “Chiedi ai professori di studiare le cose, ma non gli dai mai la responsabilità di nulla”. Ciò si rivelò uno dei rari errori di valutazione di Ike: Kissinger si dimostrò rapidamente un abile burocrate. Ha mantenuto la vicinanza e ha avuto conversazioni regolari con il presidente solitario e dalla pelle sottile. Altrettanto importante, ha costruito un social network eclettico, tra cui i fratelli giornalisti Joseph e Stewart Alsop e l’editore del Washington Post Katharine Graham.

Eppure il vero contributo di Kissinger fu quello di stratega e negoziatore. Nel 1976, quando gli fu chiesto di valutare la propria abilità politica, rispose: “Ho cercato – con quale successo gli storici dovranno giudicare – di avere un concetto prevalente”. Combinava una grande strategia con un’instancabile “diplomazia dello shuttle” e la capacità di leggere le sue controparti straniere.

L’eredità di Nixon da Lyndon B. Johnson non era invidiabile. Gli Stati Uniti erano impantanati in Vietnam, impegnati troppo ma apparentemente perdenti. L’Unione Sovietica stava espandendo la sua influenza, dal Medio Oriente al Sud America, e vincendo la corsa agli armamenti nucleari. La grande strategia dell’amministrazione Nixon era quella di “vietnamizzare” la guerra di terra riducendo rapidamente le truppe statunitensi e spostando l’enfasi sul bombardamento strategico del Nord, cercando allo stesso tempo di sfruttare la divisione sino-sovietica.

Nel 1972 l’amministrazione ottenne ciò che Kissinger definì “tre su tre”: la visita di Nixon in Cina in febbraio, il vertice di maggio a Mosca e la svolta di ottobre di Kissinger con Le Duc Tho a Parigi. Al telefono con Nixon, Kissinger parlò di aver “creato tutta questa intricata rete. Quando parlavamo di collegamento, tutti sghignazzavano”.

Nel perseguimento di questa tripletta strategica, Kissinger era pronto a sacrificare i pezzi più piccoli sulla scacchiera. Il Pakistan ebbe la precedenza sull’India e sul Pakistan orientale (che divenne il Bangladesh), perché Islamabad era il canale principale verso Pechino. Il Vietnam del Sud e Taiwan scoprirono che gli Stati Uniti erano un alleato volubile. I molti critici di Kissinger si concentrarono sui costi umani delle decisioni strategiche che erano, come sosteneva a lungo Kissinger, inevitabilmente scelte tra vari mali.

La caduta di Nixon ebbe implicazioni paradossali per Kissinger. Da un lato, lo ha reso ancora più potente. Quando scoppiò la guerra dello Yom Kippur, Nixon era così preoccupato per i suoi travagli domestici che Kissinger era essenzialmente al comando. Tuttavia, le affermazioni di potere del Congresso all’indomani del Watergate finirono per condannare il tentativo di evitare il disonore in Vietnam. La caduta di Saigon nel 1975 fu una pillola amara.

All’epoca del Watergate, il filosofo politico francese Raymond Aron avvertì Kissinger: “Faresti meglio a pregare per la sopravvivenza [di Nixon], perché nel momento in cui se ne andrà verranno a cercarti”. Ciò si è rivelato una preveggenza.

Negli anni ’70 furono i conservatori, da William F. Buckley al governatore della California Ronald Reagan, a criticare la politica di distensione con Mosca e Pechino. Mentre la Guerra Fredda volgeva al termine e Reagan abbracciava la sua personale versione di distensione, la critica della sinistra nei confronti di Kissinger si faceva più forte. Dopo la scomparsa dell’Unione Sovietica nel 1991, divenne più facile denunciare i mali minori commessi dagli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. Eppure anche altre amministrazioni si trovarono ad affrontare scelte simili, preferirono dittatori militari ai marxisti e inviarono forze americane in paesi stranieri.

La durezza sproporzionata degli attacchi a Kissinger non era del tutto inaspettata per lui, e non solo a causa delle sue prime esperienze di antisemitismo. Da giovane storico, era profondamente consapevole della quasi impossibilità di una politica estera popolare. Scrivendo del principe Metternich nel suo primo libro, “A World Restored” (1957), Kissinger notò che gli statisti tendono ad avere una “qualità tragica”, perché “è nella natura delle politiche di successo che i posteri dimentichino quanto facilmente le cose avrebbero potuto andare altrimenti… L’uomo di Stato è quindi come uno degli eroi del dramma classico che ha avuto una visione del futuro ma non riesce a trasmetterla direttamente ai suoi simili”.

Involontariamente, il giovane Kissinger aveva scritto il proprio epitaffio.