Israele può trasformare la carneficina in pace

Israele non ha più tempo per salvarsi, non da Hamas, che non ha i mezzi per sconfiggere militarmente Israele, ma da se stesso. I crimini di guerra di Israele a Gaza, che rasentano il crimine di genocidio secondo il Centro per i Diritti Costituzionali, minacciano di distruggere le relazioni civili, politiche, economiche e culturali di Israele con il resto del mondo. In Israele crescono le richieste affinché il primo ministro Benjamin Netanyahu si dimetta immediatamente. Un nuovo governo israeliano dovrebbe cogliere l’opportunità di trasformare la carneficina in una pace duratura attraverso la diplomazia.

Netanyahu sta conducendo Israele nella stessa trappola in cui sono caduti gli Stati Uniti dopo l’11 settembre. L’obiettivo di Hamas nel suo atroce attacco terroristico del 7/10 era quello di spingere Israele in una guerra lunga e sanguinosa e di indurre Israele a commettere crimini di guerra per provocare il disprezzo del mondo. Questo è un classico uso politico del terrore: non semplicemente per uccidere, ma per spaventare, provocare, umiliare e, in definitiva, indebolire il nemico.

Al-Qaeda, l’autore dell’11 settembre, ha spinto la classe politica americana a lanciare guerre disastrose in Afghanistan, Iraq e oltre. Il risultato fu una carneficina, la tortura da parte delle agenzie e delle forze militari statunitensi, un debito di 8 trilioni di dollari e il crollo del prestigio e del potere degli Stati Uniti in tutto il mondo. Allo stesso modo Hamas sta spingendo Israele a commettere crimini di guerra e potenzialmente a una guerra a livello regionale. Le azioni di Israele stanno mettendo contro di lui gli amici di Israele in tutto il mondo.

L’istinto di Israele è quello di ignorare l’opinione globale, imputandola all’antisemitismo e credendo che gli Stati Uniti abbiano il sostegno di Israele. Eppure gli Stati Uniti, indeboliti com’è negli affari mondiali, non possono assolutamente salvare Israele da se stesso. Basta guardare come gli Stati Uniti stanno “salvando” l’Ucraina. L’Ucraina viene distrutta dal suo perseguimento dell’adesione alla NATO e dal rifiuto della diplomazia, entrambi incoraggiati dall’inefficace impegno dell’America di sostenere militarmente l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”.

C’è un’altra profonda somiglianza tra l’11 settembre di al-Qaeda e il 7/10 di Hamas. Al-Qaeda è stata una creazione degli Stati Uniti che in seguito ha avuto un boomerang. Finanziando segretamente gli jihadisti islamici in Afghanistan per combattere l’Unione Sovietica negli anni ’80, la CIA lanciò di fatto al-Qaeda. Nel caso di Hamas, Netanyahu – come è ben documentato – ha segretamente sostenuto Hamas allo scopo di dividere e indebolire l’Autorità Palestinese.

Netanyahu e il suo gabinetto dicono agli israeliani che non c’è altra alternativa per raggiungere la sicurezza e la pace se non quella di invadere Gaza per sconfiggere Hamas. L’acquiescenza dei governi statunitense ed europeo mentre Israele invade Gaza trasmette al popolo israeliano il messaggio che i suoi leader stanno dicendo la verità: che Hamas può essere sconfitto militarmente, che le morti civili a Gaza vengono limitate mediante un’attenta mira delle operazioni militari, e che Israele sta facendo l’unica cosa che può fare per la propria sicurezza. Eppure queste visioni fuorvianti sono perpetrate dalla stessa classe politica che ha abbassato la guardia di Israele nel periodo precedente al 10/7. I leader israeliani stanno cercando di nascondere i loro errori attraverso la guerra a Gaza.

I fatti sono questi. In primo luogo, anche se Hamas ha dimostrato la sua capacità di commettere un attacco terroristico a sorpresa, la verità è che Israele ha abbassato la guardia il 7/10. Rafforzando i suoi confini e la sua intelligence, Israele può impedire ad Hamas di ripetere gli attacchi. Né Israele corre il rischio di qualsiasi tipo di sconfitta militare da parte di Hamas all’interno di Israele, dal momento che Israele ha un vasto dominio militare. Lo stesso vale per l’11 settembre, che fu un catastrofico fallimento delle operazioni di sicurezza interna e di intelligence degli Stati Uniti, ma non rappresentò nemmeno lontanamente una minaccia di sconfitta militare degli Stati Uniti.

Questo non vuol dire che sconfiggere Hamas all’interno di Gaza sarebbe semplice. Con una grande invasione di terra israeliana, Hamas avrebbe il vantaggio di condurre una guerriglia urbana sul proprio territorio, e senza dubbio un gran numero di soldati israeliani probabilmente morirebbero in una simile campagna.

Esiste un approccio completamente diverso alla sicurezza di Israele, quello che la classe politica israeliana ha rifiutato per decenni, eppure l’unico che può garantire pace e sicurezza reali. Si tratta di una soluzione politica per la Palestina, abbinata ad accordi di sicurezza globali e applicabili per Israele.

Israele si trova sulla cima di un vulcano di disordini perché ha a lungo negato i diritti umani, economici e politici fondamentali al popolo palestinese. Gaza è stata notoriamente descritta da Human Rights Watch come una prigione a cielo aperto. L’occupazione della Palestina da parte di Israele equivale all’apartheid dal punto di vista di gruppi per i diritti umani come Amnesty International. Il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite hanno giustamente e a stragrande maggioranza votato una risoluzione dopo l’altra che chiedeva una soluzione a due Stati, l’ultima il 26 ottobre, pochi giorni fa.

Rimando i lettori interessati alla dettagliata storia di questa lunga saga al saggio ed erudito studio del mio stimato collega Professor Rashid Khalid, La guerra dei cent’anni contro la Palestina. Lo storico Ian Black, nel suo libro Enemies and Neighbours: Arabs and Jewish in Palestine and Israel 1917-2017, racconta che Netanyahu, il Primo Ministro israeliano da più tempo in carica, “non era disposto a fare le concessioni necessarie per realizzare [la soluzione a due Stati ] possibile.”

Il fallimento della classe politica israeliana nel raggiungere una vera sicurezza per Israele e giustizia per la Palestina apre la porta a un approccio diverso. Ecco come potrebbe funzionare una soluzione diplomatica.

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si impegnerebbe a disarmare i gruppi militanti, tra cui Hamas e la Jihad islamica. I paesi che finanziano e armano questi gruppi, in particolare l’Iran, accetterebbero di unirsi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per tagliare i fondi e smobilitare questi gruppi come parte dell’accordo di pace. Sia l’Arabia Saudita che l’Iran stabilirebbero relazioni diplomatiche con Israele come parte dell’accordo di pace. Israele e il Consiglio di Sicurezza dell’ONU riconoscerebbero uno stato di Palestina sovrano, indipendente e sicuro, con capitale a Gerusalemme Est e con piena appartenenza alle Nazioni Unite. Alla Palestina verrebbe dato il controllo sovrano sui luoghi santi musulmani di Gerusalemme Est, compreso Haram al-Sharif.

Le cinque potenze permanenti (P5) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito e Francia – sono tutte a favore di un simile accordo di pace. In effetti, Biden ha recentemente ribadito il sostegno degli Stati Uniti alla soluzione dei due Stati. Inoltre, c’è spazio per una diplomazia favorevole tra i P5. Gli Stati Uniti e la Cina terranno presto un vertice tra il presidente Biden e il presidente Xi, e ci sono anche barlumi di diplomazia dietro le quinte tra Russia e Stati Uniti per risolvere e porre fine al tragico conflitto in Ucraina.

Se Israele ingoiasse il veleno di Netanyahu secondo cui “questo è tempo di guerra”, si isolerebbe dal resto del mondo e pagherebbe un prezzo devastante.

L’Iran può essere coinvolto in un simile accordo, purché l’accordo includa la normalizzazione delle relazioni diplomatiche ed economiche dell’Iran con l’UE. e gli Stati Uniti. Nel 2015, l’Iran ha negoziato il Piano d’azione globale congiunto (JCPOA) con gli Stati Uniti e le nazioni europee per porre fine al programma iraniano sulle armi nucleari in cambio della fine delle sanzioni occidentali. Sono stati gli Stati Uniti sotto l’ex presidente Donald Trump, non l’Iran, a ritirarsi sfacciatamente dal JCPOA nel 2018. Più recentemente, l’Iran si è riconciliato con l’Arabia Saudita e si è unito ai paesi BRICS, dimostrando l’interesse dell’Iran per una diplomazia dinamica e creativa.

Anche il resto degli Stati membri delle Nazioni Unite sostengono chiaramente la soluzione a due Stati. Non appena Israele adotterà un accordo di pace globale, raccoglierà amici in tutto il mondo e susciterà un sospiro di sollievo a livello mondiale.

Se Israele ingoiasse il veleno di Netanyahu secondo cui “questo è tempo di guerra”, si isolerebbe dal resto del mondo e pagherebbe un prezzo devastante. L’obiettivo raggiungibile di Israele è la pace e la sicurezza durature attraverso la diplomazia. Gli amici di Israele, a cominciare dagli Stati Uniti, devono aiutarlo a scegliere la diplomazia invece della guerra. Gli amici non permettono agli amici di commettere crimini contro l’umanità, tanto meno forniscono loro le finanze e le armi per farlo.

Jeffrey D. Sachs è professore universitario e direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University, dove ha diretto l’Earth Institute dal 2002 al 2016. È anche presidente del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e commissario della Commissione per la banda larga delle Nazioni Unite. per lo sviluppo. È stato consigliere di tre Segretari generali delle Nazioni Unite e attualmente ricopre il ruolo di sostenitore degli Obiettivi di sviluppo sostenibile sotto la guida del Segretario generale Antonio Guterres. Sachs è l’autore, più recentemente, di “A New Foreign Policy: Beyond American Exceptionalism” (2020). Altri libri includono: “Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable” (2017) e “The Age of Sustainable Development” (2015) con Ban Ki-moon.