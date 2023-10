Germania, il ministro della Difesa: “Dobbiamo prepararci alla guerra”

La Germania e le sue Forze armate devono essere “preparata alla guerra”, con un conflitto che potrebbe scoppiare in Europa. È quanto ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un’intervista che ha rilasciato all’emittente televisiva ZDF, al programma “Berlin Direkt”.

L’esponente del governo federale di Germania ha affermato che vi è il rischio di un conflitto in Europa. “Dobbiamo riabituarci all’idea che in Europa possa esserci il pericolo di una guerra”, ha detto Pistorius. Il conflitto in Medio Oriente e la guerra della Russia contro l’Ucraina dovrebbero avere conseguenze anche per la società tedesca, secondo il ministro della difesa di Germania. Per cui “dobbiamo essere capaci di difenderci”, la Bundeswehr e la società tedesca devono essere “preparate” per questo. Allo stesso tempo, la Germania farà di tutto nel conflitto in Medio Oriente per garantire che non vi sia un’ulteriore escalation.

Troppo lenti per il “punto di svolta”?

Il ministro del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha poi respinto le accuse secondo cui il governo federale sarebbe stato troppo lento nel realizzare la cosiddetta svolta nel processo di modernizzazione delle forze armate tedesche. “Non si può niente più velocemente di così”, ha detto. Non solo è stato istituito un fondo speciale per la Bundeswehr del valore di 100 miliardi di euro, ma sono state anche modificate le strutture.