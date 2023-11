Difesa: l’Europa discute di riarmo, in vista di un ritorno di Trump

Donald Trump si sta infuriando, migliaia di sostenitori lo incitano: “La battaglia finale sta per iniziare!”, grida nella campagna elettorale americana. Arrabbiato, vendicativo e sicuro della vittoria, così si presenta in questi giorni l’ex presidente. Incoraggiato dai sondaggi che lo vedono davanti al presidente in carica Joe Biden, un anno prima delle elezioni americane, Trump incita contro i suoi avversari ed elabora piani per una pulizia politica dei ministeri di Washington.