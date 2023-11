Cina: tutti i siti nucleari israeliani posti sotto la tutela dell’AIEA

La Cina ha denunciato come “estremamente irresponsabile e inquietante” la dichiarazione di un ministro israeliano secondo cui una bomba nucleare sulla Striscia di Gaza assediata era un’opzione, sottolineando che tutti i siti nucleari israeliani devono essere posti sotto la tutela dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).

Il vice rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Geng Shuang, ha espresso queste osservazioni durante il suo discorso alla quarta sessione della Conferenza sulla creazione di una zona in Medio Oriente libera dalle armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa (WMD).

Ha esortato i funzionari israeliani a ritrattare tali dichiarazioni, invitando Israele “ad aderire al trattato di non proliferazione delle armi nucleari” come entità non nucleare il prima possibile e a porre tutti i suoi impianti nucleari sotto la tutela dell’AIEA.

Geng ha continuato dicendo che la Cina è rimasta “scioccata” dalle dichiarazioni dei funzionari israeliani sull’uso delle armi nucleari su Gaza, affermando che tali osservazioni “estremamente irresponsabili e inquietanti” dovrebbero essere universalmente condannate.

Il funzionario cinese ha inoltre osservato: “Le armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sono state un fattore importante che ha causato un deficit di fiducia in Medio Oriente, minando la pace e la stabilità regionale”.

Ha inoltre affermato che la Cina è pronta ad unirsi ad altri paesi “per dare nuovo slancio” alla creazione di una zona priva di armi nucleari in Medio Oriente.

Tale mossa “aiuterà a frenare la proliferazione delle armi di distruzione di massa, a salvaguardare l’autorità e l’efficacia del regime internazionale di non proliferazione e a ridurre il rischio di una corsa agli armamenti e di conflitti, fornendo così un importante meccanismo per il mantenimento della pace regionale a lungo termine e sicurezza”, ha sottolineato.

La settimana scorsa, il ministro israeliano del patrimonio culturale Amichai Eliyahu ha scatenato una controversia dopo aver lanciato l’idea di usare armi nucleari contro la Striscia di Gaza.

Lo ha suggerito in un’intervista ad un canale radiofonico israeliano, mentre il regime occupante continua la sua mortale campagna di bombardamenti contro il territorio assediato.

Israele ha intrapreso la guerra a Gaza il 7 ottobre dopo che il movimento di resistenza palestinese Hamas ha effettuato l’operazione a sorpresa Al-Aqsa Storm nei territori occupati in risposta all’intensificarsi dei crimini del regime occupante contro il popolo palestinese.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, almeno 11.255 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi, la maggior parte dei quali donne e bambini.

Anche altri paesi hanno condannato la dichiarazione del ministro israeliano alla conferenza delle Nazioni Unite, definendola una minaccia per il mondo.

L’ambasciatore dell’Oman all’ONU Mohamed al-Hassan ha affermato che la minaccia di usare armi nucleari a Gaza “riafferma gli estremi e la brutalità dell’occupazione israeliana contro il popolo palestinese” e il suo “disprezzo per la vita innocente”, invitando il Consiglio di sicurezza dell’ONU e l’AIEA a intervenire. intraprendere un’azione decisiva in merito.

Anche l’incaricato d’affari libanese Hadi Hachem ha condannato i commenti del ministro israeliano, sottolineando che “questo auto-riconoscimento di possedere armi nucleari e la minaccia di usarle da parte dei suoi funzionari, pone una seria minaccia alla pace e alla sicurezza sia regionale che internazionale”.

Ha anche esortato Israele a fermare “tale retorica o atteggiamento” e ad aderire al Trattato di non proliferazione nucleare come entità non dotata di armi nucleari.

Il capo del disarmo delle Nazioni Unite, Izumi Nakamitsu, ha anche affermato: “Qualsiasi minaccia di utilizzare armi nucleari è inammissibile”, senza menzionare Israele, ribadendo “l’urgenza di una zona del Medio Oriente libera da armi nucleari e altre armi di distruzione di massa”.

Il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, ha affermato che, data la nuova escalation di violenza in Medio Oriente, una zona priva di armi nucleari nella regione “è più pertinente che mai”.

Tuttavia, ha detto, Mosca è “estremamente a disagio” per il fatto che la promessa di istituire una zona priva di armi nucleari in Medio Oriente non sia stata mantenuta dopo quasi 30 anni.