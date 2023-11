Cina e Russia rivendicano un approccio morale per i massacri a Gaza

La sanguinosa guerra a Gaza sta fornendo ai principali rivali geopolitici dell’America e dell’Occidente – Cina e Russia – una preziosa opportunità per ottenere sostegno in tutto il mondo, consentendo alle due potenze geopolitiche di sfruttare un’ondata di simpatia per i palestinesi e di posizionarsi come paladine dei valori umanitari e della pace.

Mentre sia Mosca che Pechino hanno mantenuto stretti rapporti con Israele per decenni – il primo ministro Benjamin Netanyahu ha persino utilizzato cartelloni pubblicitari in cui si presentava con il presidente russo Vladimir Putin durante le elezioni dello scorso anno – sia Mosca che Pechino hanno volutamente rifiutato di criticare Hamas per l’attacco del 7 ottobre al sud di Israele che ha scatenato la guerra.

Prendendo le distanze da Israele, Russia e Cina da allora si sono concentrate sull’inquadramento della guerra come parte di una lotta di potere globale contro gli Stati Uniti, con Israele ridotto a poco più che una pedina regionale di Washington.

Putin, le cui forze militari hanno raso al suolo diverse città ucraine, ha detto in un discorso della scorsa settimana che i suoi “pugni si stringono e gli occhi lacrimano” mentre guarda il bombardamento israeliano di Gaza. I soldati russi in Ucraina stanno combattendo la stessa “radice del male” americana, ha detto, e le loro battaglie “decideranno il destino della Russia e del mondo intero, compreso il futuro del popolo palestinese”.

Dopo l’incontro venerdì con il segretario di Stato Antony Blinken, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non prenderà in considerazione alcun cessate il fuoco temporaneo senza la restituzione degli ostaggi detenuti da Hamas.

La retorica cinese è stata più pacata, con Xi Jinping che ha evitato commenti pubblici sul Medio Oriente da quando è scoppiato il conflitto. I media statali cinesi, tuttavia, sono pieni di commenti che smentiscono l’“ipocrisia” e l’atteggiamento “guerrafondaio” degli Stati Uniti in Medio Oriente, mettendoli in contrasto con le richieste di Pechino per un cessate il fuoco immediato e uno Stato palestinese.

La Cina ha affermato che la sua posizione sulla questione palestinese è la stessa di quella della Russia e delle due nazioni che hanno votato insieme al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il mese scorso per porre il veto a una risoluzione sulla crisi sponsorizzata dagli Stati Uniti.

“I paesi dovrebbero sostenere la coscienza morale, piuttosto che aggrapparsi a calcoli geopolitici, per non parlare di doppi standard”, ha detto l’inviato cinese delle Nazioni Unite Zhang Jun in un velato riferimento agli Stati Uniti. “La Cina continuerà a schierarsi dalla parte dell’equità e della giustizia internazionale, dalla parte del diritto internazionale e dalla parte delle legittime aspirazioni del mondo arabo e islamico”.

La difficile situazione in Medio Oriente dovrebbe indurre Washington ad abbandonare il suo atteggiamento ostile di lunga data nei confronti della Cina, ha aggiunto Wang Huiyao, presidente del think tank Center for China and Globalization di Pechino ed ex consigliere del governo.

“Non dovrebbero davvero trattare la Cina come un rivale… Stanno affrontando una sfida con la guerra russa in Ucraina, ora dovranno affrontare un’altra sfida con il conflitto israelo-palestinese. Non dovrebbero avere una sfida anche con la Cina”, ha detto. “Dovrebbero trattare la Cina come un partner, come un pacificatore, e dovrebbero cooperare con la Cina su queste questioni globali”.

Hamas ha apprezzato questo segnale. Khaled Meshaal, uno dei principali leader del gruppo, ha dichiarato in una recente apparizione televisiva che Hamas cerca “la cooperazione con le grandi potenze Cina e Russia”. Ha aggiunto che la Russia ha beneficiato dell’attacco del 7 ottobre perché ha distolto l’attenzione americana dall’Ucraina e che la Cina potrebbe essere ispirata dal raid di Hamas per i propri piani di cattura di Taiwan. A differenza di Russia e Cina, gli Stati Uniti e la maggior parte delle altre nazioni occidentali considerano Hamas, i cui membri hanno ucciso circa 1.400 israeliani e ne hanno presi in ostaggio altre centinaia il 7 ottobre, un’organizzazione terroristica.

Nonostante la retorica, né la Russia né la Cina hanno la capacità, o il desiderio, di impegnarsi attivamente in Medio Oriente in un momento in cui gli Stati Uniti stanno tornando in forze nella regione, schierando tre gruppi di portaerei e importanti mezzi di difesa aerea per proteggere i partner e alleati. Ma l’atteggiamento diplomatico da solo sta rafforzando il loro soft power in tutto il sud del mondo, dove sale l’indignazione di milioni di persone.