Chi è Abu Mazen (o Mahmud Abbas)?

In realtà, però, come dicevamo Abu Mazen non è affatto ben visto né tantomeno è amato fra i palestinesi. Perché, dopo gli Accordi di Oslo, ha fatto da poliziotto per Israele come sostengono alcuni, dando la caccia ai terroristi palestinesi. Perché, ancora, da quando Benjamin Netanyahu è al potere lo Stato Ebraico ha fatto tutto e di più per delegittimarlo. Bloccando, fra l’altro, i fondi destinati all’ANP. E perché la stessa ANP sarebbe invasa dalla corruzione.