Biden e Xi obbligati a trattare. Ma Taiwan è punto di scontro

Il presidente Biden e il leader cinese Xi Jinping hanno adottato un tono meno controverso durante il vertice di mercoledì, una scelta che sarà rapidamente messa alla prova dai profondi disaccordi tra Stati Uniti e Cina.

Con le relazioni tra i due paesi prossime al punto più basso, Biden e Xi hanno deciso di riprendere le comunicazioni tra le loro forze militari, cooperare per soffocare la produzione di fentanil e avviare un dialogo sui rischi dell’intelligenza artificiale. Le quattro ore di conversazione in una tenuta isolata fuori San Francisco hanno incluso una passeggiata nel bosco.

“Abbiamo fatto progressi reali”, ha detto Biden in un tweet. I colloqui, ha poi detto ai giornalisti, sono stati “alcune delle conversazioni più costruttive e produttive che abbiamo avuto”.

È probabile che l’esito subisca pressioni nei prossimi mesi, a causa dei disaccordi sulle elezioni a Taiwan e delle vessazioni da parte della marina cinese nei confronti delle navi provenienti dalle Filippine, alleate degli Stati Uniti. Usa e Cina hanno avuto forti divergenze sulla guerra tra Israele e Hamas. Biden, un democratico che corre per la rielezione alla Casa Bianca il prossimo anno, deve affrontare anche il rischio politico in patria a causa dei politici repubblicani che sostengono che sarà indulgente con Pechino.

Il presidente Biden e il leader cinese Xi Jinping camminano insieme dopo un incontro mercoledì.

Biden e i suoi migliori collaboratori hanno trascorso mesi a negoziare con i massimi funzionari cinesi durante il vertice, sperando che la comunicazione faccia a faccia impedisse lo scoppio delle tensioni tra le due potenze mondiali. Anche Xi ha avuto un incentivo a incontrarsi mentre è alle prese con le turbolenze economiche in patria e cerca di arginare l’esodo di capitali stranieri.

Ma i funzionari statunitensi hanno affermato che il vero successo del vertice è meno concreto: una rara opportunità di diplomazia diretta con il leader autoritario della seconda economia mondiale.

Gli accordi raggiunti mercoledì, anche se incrementali, e il tono più positivo contrastano con gli incontri degli ultimi anni e danno a Washington e Pechino più tempo per consolidare i legami che sono in declino da anni.

Biden ha detto che lui e Xi erano d’accordo sul fatto che se c’è “qualsiasi preoccupazione per qualcosa tra le nostre nazioni, o che accade nella nostra regione, dovremmo prendere il telefono e chiamare”.

Le tensioni di fondo erano chiare.

Mentre Xi ha affermato che gli Stati Uniti e la Cina “voltarsi le spalle a vicenda non è un’opzione”, ha anche indicato la continua determinazione di Pechino a reagire a qualsiasi mossa degli Stati Uniti ritenuta lesiva degli interessi della Cina, secondo un resoconto del vertice di Lo ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.

“La Cina non ha alcun piano per superare o sostituire gli Stati Uniti”, ha affermato Xi, secondo l’account Xinhua, “e gli Stati Uniti non dovrebbero avere alcun piano per sopprimere e contenere la Cina”.

Entrambi i paesi sono ancora impostati su percorsi che sicuramente continueranno a generare attriti.

Washington e Pechino si trovano in campi opposti sia sulla guerra della Russia in Ucraina che sul conflitto Israele-Hamas . Un alto funzionario dell’amministrazione Biden ha affermato che Biden ha chiarito a Xi Washington le preoccupazioni di Xi Washington sull’Ucraina e ha chiesto l’aiuto della Cina per sollecitare l’Iran contro iniziative che potrebbero intensificare il conflitto in Medio Oriente.

Nel frattempo, Xinhua ha affermato che Xi ha esortato Biden a dimostrare chiaramente che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan e sostengono la “riunificazione pacifica” della Cina con l’isola autogovernata.

L’alto funzionario dell’amministrazione ha affermato che i leader hanno avuto “uno scambio sostanziale” su Taiwan, e che Biden ha risposto affermando che la posizione di lunga data degli Stati Uniti è “una determinazione a mantenere la pace e la stabilità”. Biden ha esortato Pechino a “rispettare il processo elettorale a Taiwan”, ha detto il funzionario.

Xi sembra anche respingere l’idea della Casa Bianca secondo cui le relazioni con la Cina sono definite dalla concorrenza, affermando di rifiutare l’idea di una “competizione tra i grandi paesi”.

Data la varietà delle differenze tra i due paesi, i funzionari dell’amministrazione hanno affermato che l’obiettivo degli Stati Uniti è gestire tali tensioni.

L’accordo raggiunto sui contatti tra i militari riapre i canali di comunicazione tra i capi della difesa dei paesi, i loro comandanti militari e altri. Pechino in passato ha interrotto questi contatti durante periodi di tensione con gli Stati Uniti, più recentemente in occasione della visita dell’allora presidente della Camera Nancy Pelosi a Taiwan nel 2022.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il fentanil, un precedente accordo di cooperazione nella lotta al traffico di oppioidi è venuto meno dopo che l’allora amministrazione Trump aveva imposto sanzioni a un importante istituto di polizia cinese. L’attuale accordo, ha detto Biden, prevede la cooperazione per il soffocamento delle sostanze chimiche per produrre il fentanil e le presse per produrre le pillole.

Xi come un dittatore

Alla domanda se si fida di Xi, Biden ha risposto: “Fidati ma verifica, come dice il vecchio proverbio. È lì che sono.” Rispondendo a una domanda separata se vedeva Xi come un dittatore, Biden ha detto: “Beh, guarda, lo è”. A giugno, la Cina si è scagliata contro Biden dopo aver descritto Xi in quel modo.

Il vertice di mercoledì è stato il primo incontro tra i due leader da quando gli Stati Uniti hanno abbattuto un presunto pallone di sorveglianza cinese a febbraio. L’incidente ha fatto precipitare ulteriormente le relazioni USA-Cina ed è stato seguito da lunghe manovre diplomatiche per cercare di stabilizzare i legami.

Il vertice sarebbe stato probabilmente anche l’ultimo per due uomini in presenza prima dell’intensa campagna per le elezioni presidenziali del 2024 degli Stati Uniti, in cui la Cina potrebbe diventare una questione scottante. Ciò ha dato un maggiore senso di urgenza nell’utilizzare l’incontro di mercoledì per stabilizzare le relazioni.

Dennis Wilder, ex ufficiale dell’intelligence statunitense ora ricercatore presso la Georgetown University, ha affermato che l’incontro di mercoledì ha creato “un firewall in questa relazione”, ma ha avvertito: “La fragilità di questo momento positivo è tale che anche piccole rotture potrebbero trasformarsi in grandi crisi”.