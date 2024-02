S&P 500 a un soffio dal record di quota 5000

Il mercato azionario statunitense appare più “incline agli incidenti” a causa delle valutazioni elevate, mentre l’indice S&P 500 si avvicina al traguardo dei 5.000, secondo Leuthold Group.

L’indice S&P 500, un indicatore dei titoli azionari a grande capitalizzazione negli Stati Uniti, ha chiuso mercoledì poco sotto quota 5.000, registrando un altro record quest’anno, secondo i dati FactSet. L’indice SPX ha guadagnato lo 0,8%, chiudendo a 4.995,06.

“Notiamo sempre più spesso che gli analisti trascurano di menzionare le valutazioni nel presentare le loro ragioni per il mercato”, ha detto mercoledì in una nota Doug Ramsey, chief investment officer di Leuthold. “E non sono solo i rialzisti del mercato a farlo”, ha detto. “Le valutazioni azionarie persistentemente elevate sono qualcosa a cui la maggior parte degli investitori sembra ora essere abituata”.

L’S&P 500 ha raggiunto finora una serie di massimi storici nel 2024, dopo aver chiuso a gennaio al suo primo massimo storico in circa due anni. L’indice è cresciuto sullo sfondo di un’economia americana in crescita, attenuando l’inflazione e l’ottimismo degli investitori riguardo all’intelligenza artificiale.

L’attuale mercato rialzista segue il minimo dell’ottobre 2022 che, secondo la nota di Leuthold, è stato “il minimo più costoso della storia del mercato ribassista – e di gran lunga”.

Il rapporto prezzo/utili normalizzato a cinque anni dell’S&P 500 era di 22,7x al minimo del 2022, “circa il 25% al di sopra del 18,1x osservato nel momento più profondo del collasso del COVID”, ha affermato Ramsey. Più recentemente, secondo la nota, il rapporto P/E dell’S&P 500 sugli utili per azione normalizzati a cinque anni, o EPS, era pari a 28,2x a gennaio.

Nel frattempo, secondo Bob Doll, amministratore delegato e responsabile degli investimenti di Crossmark Global Investments, l’attuale valutazione dell’S&P 500 appare al limite, con un rapporto prezzo/utili superiore a 20 volte le stime degli utili futuri.

Molti investitori sembrano pensare che un “atterraggio morbido sia nella borsa” sia per l’economia americana mentre la Fed continua i suoi sforzi per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%. Ma “non è così facile”.

Secondo Doll, “non si possono avere entrambe le cose”, prevedendo sia una crescita degli utili a due cifre per l’S&P 500 nel 2024 sia sei tagli dei tassi di interesse da parte della Fed quest’anno.

Secondo FedWatch del CME di mercoledì pomeriggio, all’ultimo controllo, i trader nel mercato dei futures sui Fed Funds indicano potenzialmente cinque o più tagli dei tassi entro la fine dell’anno, sulla base di riduzioni di un quarto di punto percentuale ogni volta.