Powell: “La Fed ha paura di tagliare i tassi troppo presto”

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha affermato che i mercati potrebbero dover aspettare oltre marzo prima che la banca centrale degli Stati Uniti tagli i tassi di interesse, nell’attesa di ulteriori dati economici per confermare che l’inflazione sta calando al 2%.

In un’intervista condotta giovedì con il programma “60 Minutes” della CBS e andata in onda domenica sera, Powell ha cercato di spiegare ad un vasto pubblico la logica della banca centrale per eventuali riduzioni.

Il “pericolo di agire troppo presto è che il lavoro non sia ancora finito e che le letture davvero buone che abbiamo avuto negli ultimi sei mesi in qualche modo si rivelino non essere un vero indicatore della direzione dell’inflazione”, ha detto Powell a Scott Pelley della CBS, secondo una trascrizione fornita dalla rete.

“Non pensiamo che sia così”, ha poi aggiunto. “Ma la cosa più prudente da fare è concedersi un po’ di tempo e vedere che i dati continuino a confermare che l’inflazione sta scendendo al 2% in modo sostenibile”.

Powell ha affermato che non è probabile che il Federal Open Market Committee, il comitato della Fed che fissa i tassi di interesse, “raggiunga quel livello di fiducia” sull’andamento dell’inflazione entro la riunione del 19-20 marzo, facendo eco alle osservazioni fatte in una conferenza stampa mercoledì. Pelley, in un fuori campo, ha detto che il presidente della Fed avrebbe fatto capire che il primo taglio potrebbe avvenire intorno alla metà dell’anno.

Il capo della Fed ha anche affermato di non aspettarsi che i governatori cambino “drasticamente” le loro previsioni sui tassi di interesse per il 2024, a dicembre hanno mostrato che si aspettano che il tasso di prestito di riferimento raggiunga il 4,6% entro la fine dell’anno, secondo la loro stima mediana.

“Tutti i nostri partecipanti, tranne un paio, credono che sarebbe opportuno iniziare a ridimensionare la posizione restrittiva tagliando i tassi quest’anno”, ha detto Powell. “E quindi, è certamente il caso di base che lo faremo. Stiamo solo cercando di scegliere il momento giusto, dato il contesto generale”.

In apertura sui mercati in Asia i titoli del Tesoro Usa sono calati su tutte le scadenze, poiché i commenti di Powell hanno sottolineato la probabilità che gli investitori sul mercato obbligazionario abbiano esagerato nel prezzo, puntando a rapidi tagli dei tassi. In Cina, le small cap a piccola capitalizzazione sono scese poiché il nervosismo del mercato persiste, nonostante i segnali di sostegno ufficiale.

I rendimenti dei decennali statunitensi sono saliti di quattro punti base in Asia, dopo essere balzati di 14 punti base venerdì in seguito ai dati sull’occupazione più forti del previsto. Il calo dei bond americani si è propagato ai mercati obbligazionari che trattano il debito pubblico di Australia e Nuova Zelanda.