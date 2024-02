La Cina limita il trading azionario per investitori nazionali e offshore

La Cina sta inasprendo le restrizioni sul trading di investitori istituzionali nazionali e su alcune entittà offshore, mentre le autorità lottano per arginare il crollo dei prezzi azionari.

Questa settimana le autorità di controllo dei mercati a Pechino hanno imposto limiti agli swap transfrontalieri di rendimento totale di alcuni intermediari con i clienti, limitando un canale che può essere utilizzato dagli investitori con sede in Cina per vendere allo scoperto azioni di Hong Kong, hanno confermato a Bloomberg fonti informate della questione, chiedendo di non essere identificate. Allo stesso tempo, ad alcuni broker cinesi che utilizzano questo canale per acquistare azioni della Cina continentale per le loro unità offshore è stato detto di non ridurre le loro posizioni.

Ad alcuni hedge fund che operano con sistemi quantitativi nel frattempo è stato vietato completamente di piazzare ordini di vendita a partire da lunedì, mentre ad altri è stato impedito di tagliare le posizioni azionarie nei loro fondi con leva finanziaria. Si ritiene che queste scommesse, note come strategia di accesso diretto al mercato, abbiano amplificato la recente svendita di titoli di società quotate a piccola capitalizzazione (small cap), hanno aggiunto le fonti.

La Cina sta cercando di stabilizzare i mercati dopo che i prezzi in borsa sono scesi al minimo di cinque anni in una seduta caotica lo scorso venerdì.

>>>Cina, salvataggio da $278 miliardi per il mercato azionario

Le ultime mosse si aggiungono a vari provvedimenti adottati mentre Pechino lotta per porre fine a un crollo dei prezzi che va avanti da tre anni che ha cancellato circa 7mila miliardi di dollari di valore e ha intaccato la fiducia nella seconda economia più grande del mondo.