Jeremy Grantham: “Stai lontano dalle azioni, aspettati che scoppi la bolla dell’intelligenza artificiale e preparati a una recessione”

Le azioni statunitensi sono fortemente sopravvalutate, una recessione è alle porte e l’intelligenza artificiale è sopravvalutata, ha affermato Jeremy Grantham.

Le azioni sarebbero crollate di un altro 20% o 30% nel 2023 se non fosse stato per la mania dell’intelligenza artificiale.

Grantham ha detto di essere preoccupato per le guerre all’estero, soprattutto quando i prezzi degli asset sono ai massimi storici.

Le azioni sono assurdamente costose e probabilmente in difficoltà, l’intelligenza artificiale è una bolla destinata a scoppiare e l’economia subirà una lieve recessione o peggio, ha avvertito Jeremy Grantham.

Il cofondatore e stratega a lungo termine del gestore di fondi GMO ha raccomandato di evitare le azioni statunitensi in una recente intervista a ThinkAdvisor. “Hanno prezzi ridicolmente più alti rispetto al resto del mondo”, ha detto Grantham.

“Il mercato azionario avrà un anno difficile”, ha continuato. I margini di profitto delle società americane sono ai massimi storici rispetto ai rivali stranieri, creando una situazione di “doppio pericolo” per le azioni in cui sia gli utili che i multipli potrebbero diminuire, ha aggiunto.

Grantham, uno storico del mercato che ha lanciato l’allarme su una “superbolla” multi-asset all’inizio del 2022, ha affermato che è scoppiata quell’anno quando l’S&P 500 è crollato del 19% e il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è crollato del 33%.

Le azioni sarebbero crollate di un altro 20% o 30%, ha detto, ma la svendita è stata “bruscamente interrotta” dalla frenesia dell’intelligenza artificiale all’inizio del 2023 che “ha cambiato la traiettoria di volo dell’intero mercato azionario”.

L’investitore veterano ha affermato che “l’intelligenza artificiale non è una bufala, come fondamentalmente lo è il bitcoin”, ma ha previsto che “l’incredibile euforia” attorno ad essa non sarebbe durata. Tuttavia, ha suggerito che nei prossimi decenni l’AI potrebbe rivelarsi rivoluzionaria quanto Internet.

Grantham ha inoltre pubblicato previsioni fosche per l’economia statunitense, nonostante la solida crescita del PIL pari al 3,3% nel quarto trimestre, la disoccupazione e l’inflazione annualizzata inferiore al 4% a dicembre e la prospettiva di numerosi tagli ai tassi di interesse quest’anno. D’altro canto, l’inversione della curva dei rendimenti e il prolungato calo degli indicatori economici anticipatori lasciano presagire problemi futuri.

“L’economia si indebolirà”, ha detto. “Avremo almeno una lieve recessione.”

Grantham ha anche segnalato la minaccia rappresentata dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, avvertendo che le guerre possono favorire uno scenario geopolitico “spaventoso e in cui possono accadere cose brutte”. Il contesto è particolarmente preoccupante quando gli asset raggiungono livelli record, ha aggiunto.

“Ciò in cui sono specializzato, oltre alle bolle, sono gli aspetti negativi a lungo termine e sottovalutati”, ha affermato Grantham. “E mio Dio, c’è una ricca collezione di lati negativi in ​​questo momento.”

Il guru delle bolle ha esortato gli investitori a stare attenti e ha raccomandato di cercare asset sottovalutati nei mercati emergenti come il Giappone, in settori depressi come le risorse naturali e in aree di crescita come le soluzioni al cambiamento climatico.

Fonte: Business Insider. Segnalato da Nakatomy, grazie