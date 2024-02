Il rating di NYCB declassato a ‘junk’ da Moody’s

Il rating creditizio della New York Community Bancorp (NYCB) è stato ridotto a junk (spazzatura) da Moody’s Investors Service meno di una settimana dopo che l’istituto di credito regionale aveva allarmato gli azionisti tagliando i pagamenti e accumulando riserve per coprire i prestiti problematici legati agli immobili commerciali.

La banca si trova ad affrontare rischi finanziari “sfaccettati” e sfide di governance, ha scritto Moody’s in un rapporto martedì sera, abbassando il rating dei bond a lungo termine della società di due livelli sotto l’investment grade a Ba2. La società di rating ha affermato che potrebbe andare oltre se le condizioni peggiorassero.

Il titolo è crollato di circa il 60% al livello più basso dal 1997, dopo che la settimana scorsa la banca ha annunciato l’intenzione di tagliare i dividendi e rafforzare le riserve per prepararsi a regole di capitale più rigide, a seguito di acquisizioni che hanno catapultato il suo patrimonio oltre i 100 miliardi di dollari.

La leadership delle funzioni di rischio e di audit sono la “seconda e terza linea di difesa” di una banca, ha scritto Moody’s. “Le funzioni di controllo con una forte conoscenza dei rischi di una banca sono fondamentali per la forza creditizia”.

Le preoccupazioni a lungo latenti che un crollo dei valori degli immobili commerciali possa danneggiare le banche regionali statunitensi si sono intensificate negli ultimi giorni mentre gli istituti di credito da Francoforte a Tokyo segnalano tensioni nei propri portafogli.

Dietro tutto ciò c’è il passaggio al lavoro a distanza indotto dalla pandemia, regole più severe per l’aumento degli affitti degli appartamenti in alcuni mercati e un’impennata dei tassi di interesse che rendono più costoso il rifinanziamento per i mutuatari in difficoltà.

Il titolo è sceso a doppia cifra in quattro degli ultimi cinque giorni di trading.

Il declino rappresenta un’opportunità per gli investitori con un “appetito per un nome scontato e una storia con potenziale di svolta”, ha scritto l’analista di Piper Sandler Mark Fitzgibbon in una nota ai clienti. Fitzgibbon ha affermato di non credere che la banca stia riscontrando una significativa pressione sui depositi, con la società che gli ha indicato che tutto è “business as usual”.

I titoli bancari regionali in generale sono stati messi sotto pressione a seguito dei risultati della NYCB, date le preoccupazioni sull’esposizione immobiliare, lasciando l’indice bancario regionale KBW in ribasso di circa il 12% quest’anno. Martedì, la Valley National Bancorp è stata la seconda peggior performance dell’indice, dopo NYCB, in calo dell’8%.