Il prezzo dell’oro sale al nuovo record

Il prezzo dell’oro è salito a livelli record, spinto dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi di interesse statunitensi, dagli investitori a caccia di beni rifugio e da mesi di forti acquisti da parte delle banche centrali e degli investitori cinesi.

Martedì il metallo giallo ha toccato i 2.141 dollari per oncia troy, battendo il precedente record di 2.135 dollari stabilito a dicembre, secondo i dati LSEG, prima di ridurre i guadagni per essere scambiato in rialzo dello 0,8% a 2.131 dollari.

La mossa di martedì rappresenta la continuazione del rally innescato venerdì dalle crescenti aspettativ di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a giugno a seguito dell’indebolimento dei dati economici.

L’oro, un asset senza rendimento, beneficia di costi di finanziamento più bassi poiché gli investitori ritengono di non aver perso così tanto non investendo i propri contanti in obbligazioni.

Il metallo giallo ha messo in atto un forte rally durato 16 mesi, con un’impennata del 30% da poco più di 1.600 dollari per oncia troy alla fine del 2022, sostenuto principalmente dagli acquisti record da parte delle banche centrali dei mercati emergenti dopo che gli Stati Uniti hanno utilizzato il dollaro come arma nelle sue sanzioni contro la Russia per tutta la sua durata. invasione dell’Ucraina.

Negli ultimi mesi, il gold ha ripreso vigore grazie a quelli che gli analisti descrivono come acquisti “fenomenali” da parte dei consumatori cinesi in cerca di un posto sicuro dove parcheggiare i propri soldi dopo il crollo dei mercati immobiliari e azionari locali.

Gli analisti affermano che il massimo storico dell’oro è ancora più sorprendente considerando l’impennata dei tassi di interesse negli ultimi anni, con il tasso di riferimento della Fed ancora al massimo da 22 anni compreso tra il 5,25% e il 5,5%, il che attenua l’attrattiva dell’oro.